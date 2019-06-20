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20 Haziran 2019, Perşembe
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eski kulübünü unutmadı

Dorukhan Toköz eski kulübünü unutmadı

'ta gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerini peşine takan , 'un 54. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Dorukhan'ın "Eğilmez başımız Eskişehir ölümsüz düşümüzle" yazılı fotoğrafı paylaştı.

'ın geçtiğimiz yıl 'dan kadrosuna kattığı , altyapısından yetiştiği eski kulübünün kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Beşiktaş'ın ve A 'ın genç orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, Eskişehirspor Kulübü'nün 54. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Sosyal medya hesabından eski kulübünün kuruluş yıl dönümünü kutlayan Toköz, "Eğilmez başımız Eskişehir ölümsüz düşümüzle" yazılı fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafı siyah-kırmızı kalplerle süsleyen Toköz, formasını terlettiği eski takımını önemli gününde yalnız bırakmadı.

  1. 20.06.2019
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