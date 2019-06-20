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20 Haziran 2019, Perşembe
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Dorukhan ısrarı

Dorukhan ısrarı

’u ’a mecburi satın alma bedeliyle kiralayan , Dorukhan’ı alabilmek için bu şartın ortadan kalkmasına müsaade edecek.

'ın genç yıldızı pek çok büyük kulübün transfer radarına girmiş durumda. Bu takımlardan birisi de . ekibinin genç futbolcu için siyah-beyazlılara sürpriz bir teklif yaptığı ortaya çıktı. Kaleci 'u siyah-beyazlılara 8 milyon euro'luk 'mecburi satın alma' bedeliyle kiralayan İngiliz ekibi, Dorukhan için 'İlk satış hakkını' talep etti. Beşiktaş'ın Dorukhan'la ilgili olarak ilk satın alma hakkını kendilerine vermesi halinde, kaleci Karius'un 8 milyon euro'luk kesin satın alma hakkında vazgeçilmesine söz verildi. Liverpool ayrıca 'Kesin' satın alma maddesini 'istenmesi durumunda' olarak değiştirecek, ayrıca Dorukhan için 3 sene içinde teklif yapmak isterse o tarihte en iyi teklifi yapan takımın teklifini tekrarlayarak genç oyuncuyu satın alabilecek.

UDiNESE TEKLiFi KABUL GÖRMEDİ
Dorukhan'ın menajeri Necdet , genç oyuncuya gelen teklifin detaylarını açıkladı. Dorukhan Toköz için Udinese'nin teklif yaptığını söyleyen Ergezen "7 milyon euro'luk bonservis bedeline, sezon sonunda da 1 milyon euro'luk performans bonusu ekleyecekler. Ancak Beşiktaş bu teklifi yeterli bulmadı. Biz de bu teklife sıcak bakmadık. 12 milyon euro gibi haberler çıktı ama böyle bir rakam da konuşulmadı. Bana ve kulübe gelen bir teklif yok. Şu anda Dorukhan'a ilgisi olan diğer kulüplerin resmi tekliflerini bekliyoruz" dedi.

  1. 20.6.2019
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