Umut Meraş Beşiktaş’ta!
Boluspor başkanı Necip Çarıkçı, eski futbolcusu Umut Meraş'ın Beşiktaş'a transfer olduğunu söyledi.
Boluspor başkanı Necip Çarıkçı, eski futbolcusu Umut Meraş'ın Beşiktaş'a transfer olduğunu söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Çarıkçı, "Beşiktaş'a transferinin olduğunu duydum. Sonra kendisiyle konuştum. Doğru, Beşiktaş'a gidiyor. Geçen yaz Bursaspor'a verdik. Orada da bana göre çok başarılı oldu. Müthiş bir yeteneğe sahip, ayrıca çok karakterli bir insan. Milli takımın değişmez sol beki olacak. Şu anda Sivasspor'da oynayan Emre Kılınç'ı da biz yetiştirdik. Umut, eminim Beşiktaş'ta çok başarılı olacak" ifadelerini kullandı.
- 19.6.2019
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halo bu kulüpte imzalar kalplere atılır..pooaaahhhh..
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Toplam 1
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arif mevcut kadroyu tutarsan transfer yapmana gerek yok, onazi de iyileşince tamamdır Trabzon şampiyonluğun en büyük adayı olur
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