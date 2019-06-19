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19 Haziran 2019, Çarşamba
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Umut Meraş ’ta!

Umut Meraş Beşiktaş’ta!

başkanı , eski futbolcusu Umut Meraş'ın 'a olduğunu söyledi.

başkanı , eski futbolcusu Umut Meraş'ın 'a olduğunu söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Çarıkçı, "Beşiktaş'a transferinin olduğunu duydum. Sonra kendisiyle konuştum. Doğru, Beşiktaş'a gidiyor. Geçen yaz 'a verdik. Orada da bana göre çok başarılı oldu. Müthiş bir yeteneğe sahip, ayrıca çok karakterli bir insan. Milli takımın değişmez sol beki olacak. Şu anda 'da oynayan Emre Kılınç'ı da biz yetiştirdik. Umut, eminim Beşiktaş'ta çok başarılı olacak" ifadelerini kullandı.

  1. 19.6.2019
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