Beşiktaş'ta Robben atağı

Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın, dünyaca ünlü yıldız Arjen Robben'in peşinde olduğu öğrenildi. Alman basını, daha önceki yıllarda da Robben'i renklerine bağlamak isteyen Türk kulüplerinin, Hollandalı yıldız için yine devrede olduğunu duyururken; gelen teklifler içinde en ciddisinin Beşiktaş olduğu belirtildi. Hollanda basını da benzer haberlere yer verdi. vtbl internet haber sitesinde Robben transferinin değerlendirmesi şu sözlerle yapıldı:



TECRÜBELİ İSİMLERİ SEVİYOR

"Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra pek çok kulüp, Robben'le temasa geçmeyi planlıyor. PSV, Groningen, Ajax onun Hollanda'ya geri dönmesini istiyor. Ancak şu anda en ciddi teklif Beşiktaş ve Benfica'dan. Gelecek sezon iki takımdan birinde devam edebilir." Abdullah Avcı'nın daha önce futbolunun son dönemini yaşayan tecrübeli yıldızları kadrosuna kattığı ve bunlardan iyi verim aldığı biliniyor. Beşiktaş'ın bu bölgede oynayan Quaresma'yla yollarını ayırması halinde Robben seçeneği daha güçlü gündeme gelecek.



SON KARARIMI VERMEDİM

Robben geçtiğimiz günlerde Almanya'da Sky'a yaptığı açıklamada, "Kariyerimle ilgili kararımı 1-2 hafta içerisinde vereceğim. Bunu da vakti geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağım. Şu anda ailemle ve menajerimle durum değerlendirmesi yapıyoruz. Net bir sonuca varmış vermiş değiliz" dedi.

KARİYERİNE Groningen altyapısında başlayan ve 2002 yılında PSV'ye transfer olan Arjen Robben, ardından Chelsea, Real Madrid ve son olarak Bayern Münih formaları giydi. Milli maçlar hariç 602 resmi karşılaşmada görev yapan 35 yaşındaki futbolcu, 209 gol atarken, 158 de asist yapmayı başardı.