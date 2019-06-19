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19 Haziran 2019, Çarşamba
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'ta Robben atağı

Beşiktaş'ta Robben atağı

ile sözleşmesi ay sonunda bitecek olan için Avrupa basını “Çok teklif alıyor ama en ciddi teklifi sunan kulüplerden birisi” ifadesini kullandı.

Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız veren 'ın, dünyaca ünlü yıldız 'in peşinde olduğu öğrenildi. Alman basını, daha önceki yıllarda da Robben'i renklerine bağlamak isteyen Türk kulüplerinin, Hollandalı yıldız için yine devrede olduğunu duyururken; gelen teklifler içinde en ciddisinin Beşiktaş olduğu belirtildi. basını da benzer haberlere yer verdi. vtbl internet haber sitesinde Robben transferinin değerlendirmesi şu sözlerle yapıldı:

TECRÜBELİ İSİMLERİ SEVİYOR
"'ten ayrıldıktan sonra pek çok kulüp, Robben'le temasa geçmeyi planlıyor. , Groningen, Ajax onun Hollanda'ya geri dönmesini istiyor. Ancak şu anda en ciddi teklif Beşiktaş ve 'dan. Gelecek sezon iki takımdan birinde devam edebilir." 'nın daha önce futbolunun son dönemini yaşayan tecrübeli yıldızları kadrosuna kattığı ve bunlardan iyi verim aldığı biliniyor. Beşiktaş'ın bu bölgede oynayan Quaresma'yla yollarını ayırması halinde Robben seçeneği daha güçlü gündeme gelecek.

SON KARARIMI VERMEDİM
Robben geçtiğimiz günlerde 'da Sky'a yaptığı açıklamada, "Kariyerimle ilgili kararımı 1-2 hafta içerisinde vereceğim. Bunu da vakti geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağım. Şu anda ailemle ve menajerimle durum değerlendirmesi yapıyoruz. Net bir sonuca varmış vermiş değiliz" dedi.
KARİYERİNE Groningen altyapısında başlayan ve 2002 yılında PSV'ye transfer olan Arjen Robben, ardından , ve son olarak Bayern Münih formaları giydi. Milli maçlar hariç 602 resmi karşılaşmada görev yapan 35 yaşındaki futbolcu, 209 gol atarken, 158 de asist yapmayı başardı.

  1. 19.6.2019
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