Neustadter Beşiktaş'a
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki tecrübeli stoper “Abdullah Avcı beni Başakşehir’e istiyordu, şimdi Beşiktaş’a hoca oldu. Büyük ihtimalle Beşiktaş’ta oynayacağım” dedi
EVİMİ BİLE BOŞALTMADIM
"Abdullah Avcı beni Başakşehir'e istiyordu, kendisiyle her konuda anlaşmıştık. Şimdi Beşiktaş'ın teknik direktörü oldu ve ben de büyük ihtimalle Beşiktaş'a gideceğim. Menajerim bir kaç güne Beşiktaş yönetimi ile görüşüp bu transferi olumlu veya olumsuz kesin sonuca bağlayacak. O yüzden henüz İstanbul'daki evimi bile boşaltmadım. Abdullah Avcı'nın benimle çalışmak istemesi gurur verici. Rusya'dan ve Almanya'dan gelen tüm teklifleri şu an için askıya aldım. Bir kaç güne durumum belli olur.
Rus stoper Roman Neustadter, Fenerbahçe formasıyla toplam 108 resmi maçta görev yaptı. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu 7 gol atarken, 1 de asist yaptı. Bugüne kadar en çok Schalke formasını terleten Neustadter 161 maçta 8 gol attı, 8 de asist yaptı
PAS OYUNUNDA BÜYÜK İŞ YAPAR
Abdullah Avcı'nın Neustadter'i istemesinin nedeni; topu oyuna sokan, pas yüksek bir stoper olması. F.Bahçe'deki süreçte önce ön libero, ardından da mecburiyetten defansa geçti. Üç sezonda bir kez problem çıkarmadı. Yedek kaldığında sorun yaratmadı, formayı verdiklerinde oynadı. Taktik disiplini çok yüksek olduğu için de Aykut Kocaman'ın en çok güvendiği isimlerden biriydi. Eğer Beşiktaş pas oyununa dönecekse ve savunmayı önde kuracaksa, bu karakterde bir futbolcuya ihtiyacı var. Beşiktaş'ın oyun gücü istikrarını korursa, kimsenin aklına Neustadter'in F.Bahçe'deki performansı gelmesin. Çünkü onu her zaman savunma yapmak zorunda kalan ve problem çözen bir periyotta izleyebildik. (Mini yorum: Gürcan Bilgiç)
- 18.6.2019
-
Galatasaray'ın Douglas transferinde son durum ne? Douglas Galatasaray'a gelecek mi? Son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
-
Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf ve Abdülkadir açıklaması!
Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
-
İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
Neustadter Beşiktaş'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.