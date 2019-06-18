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18 Haziran 2019, Salı
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Neustadter 'a

Neustadter Beşiktaş'a

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki tecrübeli stoper “ beni Başakşehir’e istiyordu, şimdi ’a hoca oldu. Büyük ihtimalle Beşiktaş’ta oynayacağım” dedi

'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Üç sezon Fenerbahçe'de oynadıktan sonra sözleşmesi sona eren Rus futbolcu 'in, büyük ihtimalle Beşiktaş'ta oynayacağını söyleyerek kendisine gelen teklifleri beklemeye aldığı öğrenildi. Roman Neustadter'in İstanbul'daki yakın çevresine, teknik direktör 'nın M.Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde kendisiyle çalışmak istediğini ve sezon sonu için anlaştıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

EVİMİ BİLE BOŞALTMADIM
"Abdullah Avcı beni Başakşehir'e istiyordu, kendisiyle her konuda anlaşmıştık. Şimdi Beşiktaş'ın teknik direktörü oldu ve ben de büyük ihtimalle Beşiktaş'a gideceğim. Menajerim bir kaç güne Beşiktaş yönetimi ile görüşüp bu transferi olumlu veya olumsuz kesin sonuca bağlayacak. O yüzden henüz İstanbul'daki evimi bile boşaltmadım. Abdullah Avcı'nın benimle çalışmak istemesi gurur verici. Rusya'dan ve Almanya'dan gelen tüm teklifleri şu an için askıya aldım. Bir kaç güne durumum belli olur.

Rus stoper Roman Neustadter, Fenerbahçe formasıyla toplam 108 resmi maçta görev yaptı. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu 7 gol atarken, 1 de asist yaptı. Bugüne kadar en çok Schalke formasını terleten Neustadter 161 maçta 8 gol attı, 8 de asist yaptı

PAS OYUNUNDA BÜYÜK İŞ YAPAR
Abdullah Avcı'nın Neustadter'i istemesinin nedeni; topu oyuna sokan, pas yüksek bir stoper olması. F.Bahçe'deki süreçte önce ön libero, ardından da mecburiyetten defansa geçti. Üç sezonda bir kez problem çıkarmadı. Yedek kaldığında sorun yaratmadı, formayı verdiklerinde oynadı. Taktik disiplini çok yüksek olduğu için de Aykut Kocaman'ın en çok güvendiği isimlerden biriydi. Eğer Beşiktaş pas oyununa dönecekse ve savunmayı önde kuracaksa, bu karakterde bir futbolcuya ihtiyacı var. Beşiktaş'ın oyun gücü istikrarını korursa, kimsenin aklına Neustadter'in F.Bahçe'deki performansı gelmesin. Çünkü onu her zaman savunma yapmak zorunda kalan ve problem çözen bir periyotta izleyebildik. (Mini yorum: Gürcan Bilgiç)
  1. 18.6.2019
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