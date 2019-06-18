Mbia kapışması
Orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın arayışları sürüyor. Trabzonspor'un eski oyuncusu Stephane Mbia'nın Beşiktaş'ın radarında olduğu iddia edildi.
Kariyerine Rennes'de başlayan ve sırasıyla Marsilya, QPR, Sevilla, Trabzon, Hebei, Toulouse ve WH Zall takımlarında forma giyen Mbia, geçen sezon Çin Ligi'nde 16 maçta 2 asistlik performans sergilemişti.
- 18.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
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baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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