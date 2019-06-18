Mbia kapışması - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Mbia kapışması

Mbia kapışması

Mbia kapışması

Orta sahasını güçlendirmek isteyen 'ın arayışları sürüyor. 'un eski oyuncusu 'nın Beşiktaş'ın radarında olduğu iddia edildi.

Adı son dönemde birçok takımla anılan 'nın, 'ın da listesine girdiği ifade edildi. Fransız basınında L'Equipe'de yer alan haberlere göre bonservisi elinde olan Trabzon'un eski oyuncularından Mbia'nın, Beşiktaş ve 'ın gündeminde olduğu belirtildi. Oyuncunun yeniden Avrupa'da forma giymek istediği ve Türk takımları dışında La Liga'dan da talipleri olduğu öne sürüldü. Mbia ile İspanya'dan Espanyol ve Getafe'nin ilgilendiği kaydedildi. Son olarak Çin'in WH Zall takımında forma giyen ve sözleşmesi Ocak'ta sona erecek olan 33 yaşındaki ön libero Stephane Mbia'nın ailesine yakın olmak için Avrupa'da mücadele eden bir takımda futbol oynamak istediği vurgulandı.

Kariyerine Rennes'de başlayan ve sırasıyla Marsilya, QPR, Sevilla, Trabzon, Hebei, Toulouse ve WH Zall takımlarında forma giyen Mbia, geçen sezon Çin Ligi'nde 16 maçta 2 asistlik performans sergilemişti.
  1. 18.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mbia kapışması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN