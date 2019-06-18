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18 Haziran 2019, Salı
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Dorukhan'a kancası

Dorukhan'a Liverpool kancası

İngiliz gazetesi , menajeri Klopp’un ’ü transfer etmek istediğini iddia etti.

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da takımdaki futbolculara gelen transfer teklifleri dikkat çekiyor. Siyahbeyazlılarda geçen sezon başarılı bir performans sergileyen ve 'a kadar yükselen 23 yaşındaki için iddiası ortaya atıldı. Dorukhan Toköz için İngiliz Gazetesi, Liverpool'un Dorukhan'ı transfer listesine dahil ettiğini duyurdu. Beşiktaş'ın 15 milyon euro bonservis bedeli belirlediği Dorukhan'ın, Türkiye'nin Fransa'yı 2-0 yendiği maça karşısında gösterdiği etkileyici performansla dikkatler üzerine çektiğinin altının çizildi haberde, "Klopp, Dorukhan'ı Liverpool için yeterli buldu. Liverpool, önümüzdeki sezon şampiyonluk için ile rekabet ederken Dorukhan da orta sahadaki forma mücadelesine rekabet katacak" ifadeleri kullanıldı.

2018'de Beşiktaş'a transfer olan genç futbolcu kısa süre içerisinde bulduğu forma şansını iyi değerlendirdi ve sergilediği performansla dikkat çekti. Dorukhan, Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 25 resmi maça çıktı ve 3 gol, 3 asistlik performansla 6 Gole direk etki etti. Dorukhan'ın Beşiktaş ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

  1. 18.6.2019
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