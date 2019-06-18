Dorukhan'a Liverpool kancası
İngiliz gazetesi The Sun, Liverpool menajeri Klopp’un Dorukhan Toköz’ü transfer etmek istediğini iddia etti.
2018'de Beşiktaş'a transfer olan genç futbolcu kısa süre içerisinde bulduğu forma şansını iyi değerlendirdi ve sergilediği performansla dikkat çekti. Dorukhan, Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 25 resmi maça çıktı ve 3 gol, 3 asistlik performansla 6 Gole direk etki etti. Dorukhan'ın Beşiktaş ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 18.6.2019
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Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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