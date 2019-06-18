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18 Haziran 2019, Salı
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’e talip!

Adem Ljajic’e Bologna talip!
Beşiktaş ile hattında kafalar biraz karıştı. Siyah-beyazlıların Gerson'a talip olması üzerine İtalyan ekibi de karşılığında Sırp yıldız 'i istedi. Bologna'nın teknik direktörü Mihajlovic'in birinci tercihinin Ljajic, ikinci tercihinin Gerson olduğu iddia edilirken, siyah-beyazlıların Gerson için devreden çıkması için Adem Ljajic'e teklif götürdüğü haberleştirildi.
  1. 18.6.2019
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