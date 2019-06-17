Obi Mikel Kartal için hazır kıta!

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezona girmeye hazırlanan Beşiktaş'ın transfer gündemine orta saha için yeni bir isim girdi. Siyah-beyazlılar, Nijeryalı orta saha oyuncusu John Obi Mikel'i transfer etmek istiyor. Yıldız oyuncunun Beşiktaş'ın listesinde yer aldığı öğrenilirken Middlesbrough ile sezonu tamamlayan 1987 doğumlu oyuncunun İstanbul'a gelmeye hazır olduğu kaydedildi. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Obi Mikel, Chelsea macerasının ardından 2017'de Çin'den Tianjin Teda'nın yolunu tutmuş, iki sezon sonra da Middlesbrough forması giymişti. Middlesbrough'da 18 karşılaşmada görev alan Nijeryalı Obi Mikel, 1 de gol atma başarısı gösterdi. Kariyerinde 428 mücadeleye çıkan Mikel'in 11 gol ve 18 asistlik performansı bulunuyor. Ön liberoda görev alan başarılı futbolcu orta sahanın ortasında da oynayabiliyor. Mikel'in bonservisinin olmaması yönetim için cazip bir seçenek olabilir.

Nijerya Milli Takımı'nda 86 maça çıkan Mikel 6 gol attı.