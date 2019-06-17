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17 Haziran 2019, Pazartesi
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Kartal için hazır kıta!

Obi Mikel Kartal için hazır kıta!

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Nijeryalı orta saha ile temaslarını sürdürüyor. Boşta olan oyuncunun bonservisinin olmaması John Obi Mikel’i cazip kılıyor.

Teknik direktör yönetiminde yeni sezona girmeye hazırlanan 'ın gündemine orta saha için yeni bir isim girdi. Siyah-beyazlılar, Nijeryalı orta saha oyuncusu John 'i transfer etmek istiyor. Yıldız oyuncunun Beşiktaş'ın listesinde yer aldığı öğrenilirken Middlesbrough ile sezonu tamamlayan 1987 doğumlu oyuncunun 'a gelmeye hazır olduğu kaydedildi. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Obi Mikel, macerasının ardından 2017'de 'den Tianjin Teda'nın yolunu tutmuş, iki sezon sonra da Middlesbrough forması giymişti. Middlesbrough'da 18 karşılaşmada görev alan Nijeryalı Obi Mikel, 1 de gol atma başarısı gösterdi. Kariyerinde 428 mücadeleye çıkan Mikel'in 11 gol ve 18 asistlik performansı bulunuyor. Ön liberoda görev alan başarılı futbolcu orta sahanın ortasında da oynayabiliyor. Mikel'in bonservisinin olmaması yönetim için cazip bir seçenek olabilir.
Nijerya 'nda 86 maça çıkan Mikel 6 gol attı.

  1. 17.6.2019
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