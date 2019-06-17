Obi Mikel Kartal için hazır kıta!
Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş Nijeryalı orta saha Obi Mikel ile temaslarını sürdürüyor. Boşta olan oyuncunun bonservisinin olmaması John Obi Mikel’i cazip kılıyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezona girmeye hazırlanan Beşiktaş'ın transfer gündemine orta saha için yeni bir isim girdi. Siyah-beyazlılar, Nijeryalı orta saha oyuncusu John Obi Mikel'i transfer etmek istiyor. Yıldız oyuncunun Beşiktaş'ın listesinde yer aldığı öğrenilirken Middlesbrough ile sezonu tamamlayan 1987 doğumlu oyuncunun İstanbul'a gelmeye hazır olduğu kaydedildi. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Obi Mikel, Chelsea macerasının ardından 2017'de Çin'den Tianjin Teda'nın yolunu tutmuş, iki sezon sonra da Middlesbrough forması giymişti. Middlesbrough'da 18 karşılaşmada görev alan Nijeryalı Obi Mikel, 1 de gol atma başarısı gösterdi. Kariyerinde 428 mücadeleye çıkan Mikel'in 11 gol ve 18 asistlik performansı bulunuyor. Ön liberoda görev alan başarılı futbolcu orta sahanın ortasında da oynayabiliyor. Mikel'in bonservisinin olmaması yönetim için cazip bir seçenek olabilir.
Nijerya Milli Takımı'nda 86 maça çıkan Mikel 6 gol attı.
- 17.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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