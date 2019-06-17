Son dakika haberine göre; Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin, siyah beyazlı kulüpte istediği forma şansını bulamaması nedeniyle ayrılık kararı aldı ve yönetime bunu iletti.
Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak sezon başında ortaya koyduğu futbol ile hayal kırıklığı yaratan 24 yaşındaki futbolcu Clyle Larin, kendine kulüp aramaya devam ediyor. Beşiktaş'ta yedek kalmak yerine sürekli oynayabileceği kulüplere gitmek isteyen Kanadalı oyuncu, yıllık ücretinin ödenmesi halinde, kiralık gitmeyi kabul ettiği bildirildi.
Borçsuzluk kağıdına zor ikna edilerek imza atan Larin, Hollanda ve Belçika liglerinde oynamak istediğini yönetime ilettiği bildirildi.
KARTAL, FORVETİNİ ARIYOR
Cyle Larin'in yanı sıra Mustafa Pektemek ile de yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Güven Yalçın'ın yanına bir forvet takviyesi daha yapılması bekleniyor.
- 17.06.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
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Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
Larin Beşiktaş'a bunu söyledi! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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