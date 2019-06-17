Larin Beşiktaş'a bunu söyledi! Transfer...

Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak sezon başında ortaya koyduğu futbol ile hayal kırıklığı yaratan 24 yaşındaki futbolcu Clyle Larin, kendine kulüp aramaya devam ediyor. Beşiktaş'ta yedek kalmak yerine sürekli oynayabileceği kulüplere gitmek isteyen Kanadalı oyuncu, yıllık ücretinin ödenmesi halinde, kiralık gitmeyi kabul ettiği bildirildi.

Borçsuzluk kağıdına zor ikna edilerek imza atan Larin, Hollanda ve Belçika liglerinde oynamak istediğini yönetime ilettiği bildirildi.

KARTAL, FORVETİNİ ARIYOR

Cyle Larin'in yanı sıra Mustafa Pektemek ile de yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Güven Yalçın'ın yanına bir forvet takviyesi daha yapılması bekleniyor.