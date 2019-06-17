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17 Haziran 2019, Pazartesi
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'a bunu söyledi! ...

Larin Beşiktaş'a bunu söyledi! Transfer...

haberine göre; 'ın Kanadalı futbolcusu Cyle , siyah beyazlı kulüpte istediği forma şansını bulamaması nedeniyle kararı aldı ve yönetime bunu iletti.

'ın büyük umutlarla ettiği ancak sezon başında ortaya koyduğu futbol ile hayal kırıklığı yaratan 24 yaşındaki futbolcu Clyle , kendine kulüp aramaya devam ediyor. Beşiktaş'ta yedek kalmak yerine sürekli oynayabileceği kulüplere gitmek isteyen Kanadalı oyuncu, yıllık ücretinin ödenmesi halinde, kiralık gitmeyi kabul ettiği bildirildi.

Borçsuzluk kağıdına zor ikna edilerek imza atan Larin, Hollanda ve Belçika liglerinde oynamak istediğini yönetime ilettiği bildirildi.

KARTAL, FORVETİNİ ARIYOR

Cyle Larin'in yanı sıra Mustafa Pektemek ile de yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Güven Yalçın'ın yanına bir forvet takviyesi daha yapılması bekleniyor.

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  1. 17.06.2019
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