Burak Yılmaz için geldiler

İtalyaSerie A ekiplerinden Lecce 'de, Beşiktaş 'ın golcüsü Burak Yılmaz için girişimler devam ediyor... Gelecek sezon forvet için 1 numaralı hedefi Burak Yılmaz olarak belirleyen İtalyan ekibinin Sportif Direktörü Mauro Meluso 'nun transfer için Türkiye'de olacağı iddia edildi. Lecce Başkanı Saverio Sticchi Damiani, Çizme basınına verdiği röportajda Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'ın transferi için girişimlerde bulunduklarını ve bu transferi sportif direktörleri Mauro Meluso'nun yürüttüğünü itiraf etmişti. Damiani açıklamasında, "İki golcü transferi yapacağız, bunlardan biri Burak Yılmaz olabilir. Aynı zamanda 2-3 genç futbolcuya da yatırım yapmak istiyoruz" dedi. Sportitalia, Mauro Meluso'nun İstanbul'da bir görüşme yapacağını duyurdu. La Gazzetta del Mezzogiorno'da yer alan haberde ise şu ifadeler yer aldı; "Transfer için yoğun girişimler devam ediyor. Beşiktaş'ın içinde bulunduğu maddi durumdan dolayı Lecce tarafı bu transferin olabileceğine inanıyor. Burak Yılmaz transfer biterse bir rüyadan fazlası gerçekleşmiş olacak"Beşiktaş Başkanı Fikret Orman , Burak Yılmaz'ı satmak istemiyor. Fakat Lecce'nin golcü oyuncu için inat etmesi üzerine Başkan Orman, golcü oyuncunun fiyatını 7.5 milyon euro olarak belirledi. Burak'ın da takımdan ayrılmak istemediğini hem Abdullah Avcı 'ya hem de Orman'a ilettiği bildirildi.ir rüyadan fazlası gerçekleşmiş olacak."İtalya'da çıkan haberlerde Burak Yılmaz'ın Türkiye'de dev takımlarda oynadığına dikkat çekilirken, geçtiğimiz dönemlerde Lazio'nun da ısrarcı olduğu ancak bu transferi bitiremediği vurgulandı. Öte yandan Lecce yerel basını da Burak Yılmaz haberini manşetten verdi ve A Milli oyuncuya iki yıllık sözleşme önerileceğini satırlarına taşıdı. Haberin detayında Bursaspor'un 22 yaşındaki yetenekli stoperi Ertuğrul Ersoy transferine de değinildi.

bugüne kadar milli maçlar hariç toplam 412 resmi karşılaşmada görev yaptı. Bu periyotta 215 gol atan Burak, 50 de asist yaparken; toplamda 265 gole direkt olarak katkıda bulundu.en çok golü Trabzon'da görev yaparken attı. Bordo-mavili formayla rakip fileleri 86 kez havalandıran milli forvet, G.Saray'da 82, B. Guoan'da 19, Beşiktaş'ta 17, Manisa'da 9, Eskişehir'de de 2 gol attı.