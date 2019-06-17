Burak Yılmaz için geldiler - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Burak Yılmaz için geldiler

için geldiler

Burak Yılmaz için geldiler

Başkanı Damiani, "İki golcü transferi yapacağız, bunlardan biri de olabilir" derken; İtalyan ekibinin sportif direktörü Meluso görüşme için İstanbul'a geldi.

İtalya Serie A ekiplerinden 'de, 'ın golcüsü için girişimler devam ediyor... Gelecek sezon forvet için 1 numaralı hedefi Burak Yılmaz olarak belirleyen İtalyan ekibinin Sportif Direktörü 'nun transfer için Türkiye'de olacağı iddia edildi. Lecce Başkanı Saverio Sticchi Damiani, Çizme basınına verdiği röportajda Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'ın transferi için girişimlerde bulunduklarını ve bu transferi sportif direktörleri Mauro Meluso'nun yürüttüğünü itiraf etmişti. Damiani açıklamasında, "İki golcü transferi yapacağız, bunlardan biri Burak Yılmaz olabilir. Aynı zamanda 2-3 genç futbolcuya da yatırım yapmak istiyoruz" dedi. Sportitalia, Mauro Meluso'nun İstanbul'da bir görüşme yapacağını duyurdu. La Gazzetta del Mezzogiorno'da yer alan haberde ise şu ifadeler yer aldı; "Transfer için yoğun girişimler devam ediyor. Beşiktaş'ın içinde bulunduğu maddi durumdan dolayı Lecce tarafı bu transferin olabileceğine inanıyor. Burak Yılmaz transfer biterse bir rüyadan fazlası gerçekleşmiş olacak"



BONSERVİS BELİRLENDİ
Beşiktaş Başkanı , Burak Yılmaz'ı satmak istemiyor. Fakat Lecce'nin golcü oyuncu için inat etmesi üzerine Başkan Orman, golcü oyuncunun fiyatını 7.5 milyon euro olarak belirledi. Burak'ın da takımdan ayrılmak istemediğini hem 'ya hem de Orman'a ilettiği bildirildi.ir rüyadan fazlası gerçekleşmiş olacak."

LAZIO İSTEDİ OLMADI
İtalya'da çıkan haberlerde Burak Yılmaz'ın Türkiye'de dev takımlarda oynadığına dikkat çekilirken, geçtiğimiz dönemlerde Lazio'nun da ısrarcı olduğu ancak bu transferi bitiremediği vurgulandı. Öte yandan Lecce yerel basını da Burak Yılmaz haberini manşetten verdi ve A Milli oyuncuya iki yıllık sözleşme önerileceğini satırlarına taşıdı. Haberin detayında Bursaspor'un 22 yaşındaki yetenekli stoperi Ertuğrul Ersoy transferine de değinildi.




412: Burak bugüne kadar milli maçlar hariç toplam 412 resmi karşılaşmada görev yaptı. Bu periyotta 215 gol atan Burak, 50 de asist yaparken; toplamda 265 gole direkt olarak katkıda bulundu.

86: Burak, en çok golü Trabzon'da görev yaparken attı. Bordo-mavili formayla rakip fileleri 86 kez havalandıran milli forvet, G.Saray'da 82, B. Guoan'da 19, Beşiktaş'ta 17, Manisa'da 9, Eskişehir'de de 2 gol attı.
  1. 18.06.2019
  2. Güncelleme: 18.06.2019 01:47
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Burak Yılmaz için geldiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN