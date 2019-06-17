Bologna Ljajic için çok ısrarcı

İtalyan ekibinin tecrübeli orta saha için oldukça ısrarcı olduğu kaydedildi. Bologna adına görüşmeleri sportif direktör Walter Sabatini'nin yürüttüğü bildirildi. 27 yaşındaki Ljajic'in Roma'da forma giydiği dönemde yakın ilişkileri olduğu Sabatini'nin bu transfer için Bologna'nın tüm şartlarını zorlayacağı gelen haberler arasında.