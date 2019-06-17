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17 Haziran 2019, Pazartesi
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Bologna Ljajic için çok ısrarcı

Bologna Ljajic için çok ısrarcı

Transferde girişimlerine hız veren siyah-beyazlılar aynı zamanda Gerson için yarıştığı Bologna'nın Adem Ljajic konusunda da 'la görüştüğünü bildirildi.

İtalyan ekibinin tecrübeli orta saha için oldukça ısrarcı olduğu kaydedildi. Bologna adına görüşmeleri sportif direktör Walter 'nin yürüttüğü bildirildi. 27 yaşındaki Ljajic'in Roma'da forma giydiği dönemde yakın ilişkileri olduğu Sabatini'nin bu için Bologna'nın tüm şartlarını zorlayacağı gelen haberler arasında.

  1. 17.6.2019
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