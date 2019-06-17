Bologna Ljajic için çok ısrarcı
Transferde girişimlerine hız veren siyah-beyazlılar aynı zamanda Gerson için yarıştığı Bologna'nın Adem Ljajic konusunda da Beşiktaş'la görüştüğünü bildirildi.
İtalyan ekibinin tecrübeli orta saha için oldukça ısrarcı olduğu kaydedildi. Bologna adına görüşmeleri sportif direktör Walter Sabatini'nin yürüttüğü bildirildi. 27 yaşındaki Ljajic'in Roma'da forma giydiği dönemde yakın ilişkileri olduğu Sabatini'nin bu transfer için Bologna'nın tüm şartlarını zorlayacağı gelen haberler arasında.
- 17.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
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baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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