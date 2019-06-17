Beşiktaş'ta Kolodziejczak atağı
Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. Bonservisi Tigres’te olan Fransız stoper için Larin ve Roco önerilecek. Kabul edilmezse kiralama teklifi yapılacak.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği sol ayaklı stoper takviyesi için flaş bir isim ortaya atıldı. Sezonu St. Etienne'de kiralık geçiren Fransız futbolcu Timothee Kolodziejczak için girişimde bulunma kararı alındı. Gelen haberlere göre Beşiktaş yönetimi, bonservisi Meksika ekibi Tigres'te olan 27 yaşındaki savunmacının transferini takasla bitirimek amacında. Siyah-beyazlıların, Tigres'e forvet Cyle Larin'le beraber daha önce bu ligi tanıyan stoper Enzo Roco'yu önereceği kaydedildi. Eğer Tigres bu takasa yanaşmazsa kiralama teklifi yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca 1.82 boyundaki Kolodziejczak'ın menajerlik şirketiyle de irtibata geçildiği bildirildi. Piyasa değeri 6 milyon euro civarında olan Timothee Kolodziejczak geride kalan sezon Saint Etienne'de 37'si ilk 11 olmak üzere 38 maça çıkıp 3 gol, 3 asist üretti. Fransız oyuncu, milli takım formasını ise hiç giymedi.
İKİ ADAY DAHA VAR!?
Kolodzıejczak konusunda düğmeye basan Kara Kartal diğer alternatifleri de belirledi. Buna göre Gremio'dan Kanneman ve Benevento'dan Caldirola'nın listede olduğu bildirildi. Siyah-beyazlı yönetimin Kolodziejczak'ta sonuç alamaması halinde 2. olarak 28 yaşındaki Arjantinli Kanneman'a yöneleceği, bu ismin de olmaması halinde Caldirola için teklif yapacağı kaydedildi. İtalyan Caldirola 28 yaşında.
- 17.6.2019
-
Galatasaray'ın Douglas transferinde son durum ne? Douglas Galatasaray'a gelecek mi? Son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
-
Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf ve Abdülkadir açıklaması!
Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
-
İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
Beşiktaş'ta Kolodziejczak atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.