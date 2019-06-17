Beşiktaş'ta Kolodziejczak atağı

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği sol ayaklı stoper takviyesi için flaş bir isim ortaya atıldı. Sezonu St. Etienne'de kiralık geçiren Fransız futbolcu Timothee Kolodziejczak için girişimde bulunma kararı alındı. Gelen haberlere göre Beşiktaş yönetimi, bonservisi Meksika ekibi Tigres'te olan 27 yaşındaki savunmacının transferini takasla bitirimek amacında. Siyah-beyazlıların, Tigres'e forvet Cyle Larin'le beraber daha önce bu ligi tanıyan stoper Enzo Roco'yu önereceği kaydedildi. Eğer Tigres bu takasa yanaşmazsa kiralama teklifi yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca 1.82 boyundaki Kolodziejczak'ın menajerlik şirketiyle de irtibata geçildiği bildirildi. Piyasa değeri 6 milyon euro civarında olan Timothee Kolodziejczak geride kalan sezon Saint Etienne'de 37'si ilk 11 olmak üzere 38 maça çıkıp 3 gol, 3 asist üretti. Fransız oyuncu, milli takım formasını ise hiç giymedi.

İKİ ADAY DAHA VAR!?

Kolodzıejczak konusunda düğmeye basan Kara Kartal diğer alternatifleri de belirledi. Buna göre Gremio'dan Kanneman ve Benevento'dan Caldirola'nın listede olduğu bildirildi. Siyah-beyazlı yönetimin Kolodziejczak'ta sonuç alamaması halinde 2. olarak 28 yaşındaki Arjantinli Kanneman'a yöneleceği, bu ismin de olmaması halinde Caldirola için teklif yapacağı kaydedildi. İtalyan Caldirola 28 yaşında.