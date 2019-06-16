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16 Haziran 2019, Pazar
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Sophia Thomalla: Türkiye harika!

'ın Alman file bekçisi 'un sevgilisi , 'da verdiği röportajda ve 'ye övgüler yağdırdı. Alman model Sophia Thomalla, Beşiktaş'ta forma giyen erkek arkadaşı Karius için yerleştiği İstanbul'a hayran kaldı.

'ın Alman file bekçisi 'un sevgilisi , 'da verdiği röportajda ve 'ye övgüler yağdırdı. Alman model Sophia Thomalla, Beşiktaş'ta forma giyen erkek arkadaşı Karius için yerleştiği İstanbul'a hayran kaldı. Sophia, "İçinde bulunduğumuz yaz aylarında Türkçe dersleri almaya başlamak istiyorum. Artık yarı Türk sayılırım. Türkiye gerçekten çok güzel bir ülke. İstanbul'da gezilip görülecek ve vakit geçirilecek yerlerin sayısı oldukça fazla. Karius'un Beşiktaş'la sözleşmesini tamamlamasının ardından ne yaparız bilmiyorum. Bu sorunun yanıtını önümüzdeki yıl alacağız" yorumunda bulundu.
Alman basınına konuşan Sophia, "Karius'un Beşiktaş'la 1 yıl daha mukavelesi bulunuyor. Önümüzdeki yıl da Türkiye'de kalmaya devam edeceğim" diye konuştu.
İtalyan basını, Roma kulübünün Beşiktaş ile 1 yıl daha mukavelesi bulunan Loris Karius için bir teklif hazırladığını iddia etti.

  1. 16.6.2019
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