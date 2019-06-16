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16 Haziran 2019, Pazar
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Guardiola bile gelse olmaz!

Guardiola bile gelse olmaz!

Başkanlık seçiminde 'a rakip olan , ilginç bir benzetmede bulundu. Tekinoktay, "Oyuncu alacakları konusunda yaşanan gecikmeler başta, yönetimsel ihmaller takım bütünlüğüne zarar verdi.

Başkanlık seçiminde 'a rakip olan , ilginç bir benzetmede bulundu. Tekinoktay, "Oyuncu alacakları konusunda yaşanan gecikmeler başta, yönetimsel ihmaller takım bütünlüğüne zarar verdi. Yönetimler üzerine düşeni yapmazsa takımın haklarını savunmazsa sonuç böyle olur. Böyle olursa değil , Guardiola gelse ne olur?" dedi.

'OKUL' TANITIMI BUGÜN YAPILIYOR
Bjk-Kabataş tanıtım toplantısı bugün Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Feriye Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilecek. 11.00'de okul öncesi, ilkokul ve ortaokul, 12.00'de ise lise öğrencilerine yönelik tanıtım toplantısı düzenlenecek. Bjk-Kabataş Vakfı Okulları, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrencileriyle buluşacak.

  1. 16.6.2019
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