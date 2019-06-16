Guardiola bile gelse olmaz!

Başkanlık seçiminde Fikret Orman'a rakip olan Hürser Tekinoktay, ilginç bir benzetmede bulundu. Tekinoktay, "Oyuncu alacakları konusunda yaşanan gecikmeler başta, yönetimsel ihmaller takım bütünlüğüne zarar verdi. Yönetimler üzerine düşeni yapmazsa takımın haklarını savunmazsa sonuç böyle olur. Böyle olursa değil Abdullah Avcı, Guardiola gelse ne olur?" dedi.

'OKUL' TANITIMI BUGÜN YAPILIYOR

Bjk-Kabataş Vakfı Okulları tanıtım toplantısı bugün Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Feriye Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilecek. 11.00'de okul öncesi, ilkokul ve ortaokul, 12.00'de ise lise öğrencilerine yönelik tanıtım toplantısı düzenlenecek. Bjk-Kabataş Vakfı Okulları, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrencileriyle buluşacak.