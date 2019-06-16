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16 Haziran 2019, Pazar
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Burak ve Ljajic’e özel görev

Burak ve Ljajic’e özel görev

Siyah-beyazlıların teknik patronu Avcı ve yardımcıları, kulübün anlaşmalı olduğu analiz sistemi üzerinden yeni takımının geçen yıl yakaladığı tüm istatistikleri masaya yatırdı.

Mevkiler, alınan süreler, oyuna giren ve çıkan oyuncular, pas sayıları ve yüzdeleri, şut ve gol İstatistikleri, sarı ve kırmızı kart istatistikleri ile takıma katkı oranlarını tek tek incelendi. Burak ve Ljajic'in gol ve asist yüzdesi bakımından takımın en değerli ismi olduğuna karar verilirken, gelecek sezon oyun planını iki yıldız üzerine kurmaya karar verdi.

'GÜVEN' VERİYOR
Teknik direktör 'nın, önüne gelen istatistikleri inceledikten sonra Güven Yalçın'ı ayrı bir yere koymadığı düşündüğü öğrenildi. Rakamların, genç futbolcunun takımın en önemli destek gücü olduğunu gösterdiğini ifade eden Avcı'nın; 'in kart sayısının fazla olmasının da dikkat çekici bir sorun olabileceğinin altını çizdiği belirtildi.

  1. 16.6.2019
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