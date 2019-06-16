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16 Haziran 2019, Pazar
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'ta sürprizi!

Beşiktaş'ta Sinan Gümüş sürprizi!

harekatına devam eden 'ın gündemine yeni bir isim daha geldi, , önceki gün Ümraniye giderek Shürrle ve Mlapa için siyah-beyazlı yetkililer ile görüştü.

'ın gündemine yeni bir isim daha geldi, . Önceki gün Ümraniye giderek Shürrle ve Mlapa için siyah-beyazlı yetkililer ile görüşen menajer Ersin Akan'ın, bu görüşmede Sinan Gümüş ismini gündeme getirdi. Sinan'ın 'dan da teklif aldığını söyleyen Akan, bir teklif yaparsa değerlendirmek istediğini yetkililere bildirdi.

  1. 16.6.2019
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