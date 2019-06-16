Beşiktaş'ta Sinan Gümüş sürprizi!

Kartal'ın gündemine yeni bir isim daha geldi, Sinan Gümüş. Önceki gün Ümraniye Nevzat Demir Tesislerine giderek Shürrle ve Mlapa için siyah-beyazlı yetkililer ile görüşen menajer Ersin Akan'ın, bu görüşmede Sinan Gümüş ismini gündeme getirdi. Sinan'ın İtalya'dan da teklif aldığını söyleyen Akan, Beşiktaş bir teklif yaparsa değerlendirmek istediğini yetkililere bildirdi.