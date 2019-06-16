Beşiktaş'ta Sinan Gümüş sürprizi!
Transfer harekatına devam eden Beşiktaş'ın gündemine yeni bir isim daha geldi, Sinan Gümüş, önceki gün Ümraniye Nevzat Demir Tesislerine giderek Shürrle ve Mlapa için siyah-beyazlı yetkililer ile görüştü.
Kartal'ın gündemine yeni bir isim daha geldi, Sinan Gümüş. Önceki gün Ümraniye Nevzat Demir Tesislerine giderek Shürrle ve Mlapa için siyah-beyazlı yetkililer ile görüşen menajer Ersin Akan'ın, bu görüşmede Sinan Gümüş ismini gündeme getirdi. Sinan'ın İtalya'dan da teklif aldığını söyleyen Akan, Beşiktaş bir teklif yaparsa değerlendirmek istediğini yetkililere bildirdi.
- 16.6.2019
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Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
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