Beşiktaş'ta gidecek isimler belli!

Avcı'nın daha önce verdiği listede yer alan 'gidecek oyuncular' masaya yatırılırken, birçok isim konusunda mutabakata varıldı. Roco ve Aras'ı hazırlık kampına bile götürmek istemediğini belirten teknik patron Avcı; Quaresma, Larin, Lens, Medel ve Mirin için "Durumlarını bir an önce netleştirelim. Aslında hepsini satabiliriz ama bunun zor olduğunu bildiğim için yönetimin alacağı her karara saygılıyım" ifadesini kullandı.

LARİN'İ LİSTEYE EKLEYELİM

Teknik? direktör Abdullah Avcı'nın gidecekler listesinde ilk iki sırada yer alan isimler Roco ve Aras için yöneticiler de hem fikir olduklarını dile getirdiler. Siyah-beyazlılar ayrıca "Bu isimler arasına Larin'i de ekleyelim, ondan da istediğimizi bir türlü alamadık" ifadesini kullandılar. Avcı'nın listesindeki Jeremain Lens için "En büyük hayal kırıklığımız" yorumu yapılırken, Gary Medel için "Onu isteyen kulüpler var, biraz daha bekleyelim", Mirin için "Daha fazla şansı hak ediyor", Ricardo Quaresma için de "Onun durumu ortada" yorumunu yaptılar.

TARAFTARA GÜVENCE

Beşiktaş? Teknik Direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı taraftarlara güvence verdi. Katıldığı bir ödül törenindea kendisine yöneltilen "Nasıl bir Beşiktaş göreceğiz" sorusuna tecrübeli çalıştırıcı "Daha çok çalışarak Beşiktaş taraftarını mutlu etmek istiyoruz. Bu konuda teknik heyet olarak bize ve yönetime sonuna kadar güvenebilirsiniz" cevabını verdi.