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16 Haziran 2019, Pazar
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Azubuike artık Kartal

Azubuike artık Kartal

’de geçen sezonu 3. sırada bitiren , çalışmalarını tüm hızı ile sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, ’la kiralık sözleşmesi sona eren Nijeryalı orta saha ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

'de geçen sezonu 3. sırada bitiren , çalışmalarını tüm hızı ile sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, 'la kiralık sözleşmesi sona eren Nijeryalı orta saha ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Beşiktaş'ın futbolcunun transferi için
Mısır Kulübü Pyramids'e 1 milyon 250 bin euro önerdiği ve tarafların el sıkıştığı öne sürülüyor. Transferde adı daha önce F.Bahçe ile de anılan Azubuike, 14 maçta 1214 dakika süre aldı ve 1 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.
  1. 16.6.2019
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