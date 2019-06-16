Azubuike artık Kartal
Spor Toto Süper Lig’de geçen sezonu 3. sırada bitiren Beşiktaş, transfer çalışmalarını tüm hızı ile sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, Çaykur Rizespor’la kiralık sözleşmesi sona eren Nijeryalı orta saha Okechukwu Azubuike ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Mısır Kulübü Pyramids'e 1 milyon 250 bin euro önerdiği ve tarafların el sıkıştığı öne sürülüyor. Transferde adı daha önce F.Bahçe ile de anılan Azubuike, 14 maçta 1214 dakika süre aldı ve 1 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.
- 16.6.2019
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Dorukhan’a kanca
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Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
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mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
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