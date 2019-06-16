Abdullah Avcı: Oğuzhan bizi şaşırttı
Beşiktaş yönetimi, siyah-beyazlıların genç oyuncusu Oğuzhan Aydoğan konusunda kararsız. Büyük umutlar beslenen Oğuzhan için yönetim "Kamp dönemi onun son şansı" yorumunu yaptı.
Beşiktaş yönetimi, siyah-beyazlıların genç oyuncusu Oğuzhan Aydoğan konusunda kararsız. Büyük umutlar beslenen Oğuzhan için yönetim "Kamp dönemi onun son şansı" yorumunu yaparken; diğer gençler Bülent, Alpay, Ege ve Erdem için "Onlardan beklentilerimiz yüksek, bu sezon A takıma yükseleceklerine inanıyoruz" dediler. Avcı da bu isimlerle özel olarak ilgileneceğini ifade etti.
GENÇLERİN SON ŞANSI KAMP
Teknik direktör Abdullah Avcı, genç futbolcularla ilgili son kararını kampta vereceğini ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Muhayer, Orkan, Rıdvan, Ersin, Alpay ve Utku'ya kampta son bir şans vereceğim. Değerlendirirlerse kalırlar, yoksa giderler" derken; siyah-beyazlılar yetkililer ise "Muhayer'den yeni bir Dorukhan çıkabilir. Orkan'ın ise psikolojik yardıma ihtiyacı var. Rıdvan'ı kesinlikle A takım kadrosunda tutmanızı rica ediyoruz. Kaleci Ersin eğer Utku'nun önündeyse, Utku'dan ancak bu şekilde vazgeçebiliriz" ifadesini kullandılar.
- 16.6.2019
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Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
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