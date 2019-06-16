Abdullah Avcı: Oğuzhan bizi şaşırttı

Beşiktaş yönetimi, siyah-beyazlıların genç oyuncusu Oğuzhan Aydoğan konusunda kararsız. Büyük umutlar beslenen Oğuzhan için yönetim "Kamp dönemi onun son şansı" yorumunu yaparken; diğer gençler Bülent, Alpay, Ege ve Erdem için "Onlardan beklentilerimiz yüksek, bu sezon A takıma yükseleceklerine inanıyoruz" dediler. Avcı da bu isimlerle özel olarak ilgileneceğini ifade etti.

GENÇLERİN SON ŞANSI KAMP

Teknik direktör Abdullah Avcı, genç futbolcularla ilgili son kararını kampta vereceğini ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Muhayer, Orkan, Rıdvan, Ersin, Alpay ve Utku'ya kampta son bir şans vereceğim. Değerlendirirlerse kalırlar, yoksa giderler" derken; siyah-beyazlılar yetkililer ise "Muhayer'den yeni bir Dorukhan çıkabilir. Orkan'ın ise psikolojik yardıma ihtiyacı var. Rıdvan'ı kesinlikle A takım kadrosunda tutmanızı rica ediyoruz. Kaleci Ersin eğer Utku'nun önündeyse, Utku'dan ancak bu şekilde vazgeçebiliriz" ifadesini kullandılar.