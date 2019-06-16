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16 Haziran 2019, Pazar
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: Oğuzhan bizi şaşırttı

Abdullah Avcı: Oğuzhan bizi şaşırttı

yönetimi, siyah-beyazlıların genç oyuncusu konusunda kararsız. Büyük umutlar beslenen Oğuzhan için yönetim "Kamp dönemi onun son şansı" yorumunu yaptı.

yönetimi, siyah-beyazlıların genç oyuncusu konusunda kararsız. Büyük umutlar beslenen Oğuzhan için yönetim "Kamp dönemi onun son şansı" yorumunu yaparken; diğer gençler Bülent, Alpay, Ege ve Erdem için "Onlardan beklentilerimiz yüksek, bu sezon A takıma yükseleceklerine inanıyoruz" dediler. Avcı da bu isimlerle özel olarak ilgileneceğini ifade etti.

GENÇLERİN SON ŞANSI KAMP
Teknik direktör , genç futbolcularla ilgili son kararını kampta vereceğini ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Muhayer, Orkan, Rıdvan, Ersin, Alpay ve Utku'ya kampta son bir şans vereceğim. Değerlendirirlerse kalırlar, yoksa giderler" derken; siyah-beyazlılar yetkililer ise "Muhayer'den yeni bir Dorukhan çıkabilir. Orkan'ın ise psikolojik yardıma ihtiyacı var. Rıdvan'ı kesinlikle A takım kadrosunda tutmanızı rica ediyoruz. Kaleci Ersin eğer Utku'nun önündeyse, Utku'dan ancak bu şekilde vazgeçebiliriz" ifadesini kullandılar.

  1. 16.6.2019
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