Son gözde İngiltere’den Ademola Lookman

Beşiktaş, Everton'da forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Ademola Lookman'ı takibe aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı'dan olumlu rapor alan yönetici Umut Güner, Lookman'ın temsilcileriyle görüştü ve genç futbolcunun kiralanması için girişimlere başladı. Önceki sezonu Leipzig'de kiralık olarak geçiren Lookman, geçen sezon İngiliz ekibinde ligde 21 maçta görev yaptı. 6 Temmuz'da İstanbul'da topbaşı yapması beklenen siyah beyazlılar, Lookman'ı hazırlık kampına yetiştirmeye çalışıyor.