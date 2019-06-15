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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Son gözde ’den

Son gözde İngiltere’den Ademola Lookman

, ’un forma giydiği Everton’ın 21 yaşındaki kanat oyuncusu ’ı yakın takibe aldı.

, Everton'da forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu 'ı takibe aldı. Teknik direktör 'dan olumlu rapor alan yönetici , Lookman'ın temsilcileriyle görüştü ve genç futbolcunun kiralanması için girişimlere başladı. Önceki sezonu Leipzig'de kiralık olarak geçiren Lookman, geçen sezon İngiliz ekibinde ligde 21 maçta görev yaptı. 6 Temmuz'da 'da topbaşı yapması beklenen siyah beyazlılar, Lookman'ı hazırlık kampına yetiştirmeye çalışıyor.

  1. 15.6.2019
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