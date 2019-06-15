Son gözde İngiltere’den Ademola Lookman
Beşiktaş, Cenk Tosun’un forma giydiği Everton’ın 21 yaşındaki kanat oyuncusu Ademola Lookman’ı yakın takibe aldı.
Beşiktaş, Everton'da forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Ademola Lookman'ı takibe aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı'dan olumlu rapor alan yönetici Umut Güner, Lookman'ın temsilcileriyle görüştü ve genç futbolcunun kiralanması için girişimlere başladı. Önceki sezonu Leipzig'de kiralık olarak geçiren Lookman, geçen sezon İngiliz ekibinde ligde 21 maçta görev yaptı. 6 Temmuz'da İstanbul'da topbaşı yapması beklenen siyah beyazlılar, Lookman'ı hazırlık kampına yetiştirmeye çalışıyor.
- 15.6.2019
-
Trabzonspor'da Adebayor heyecanı
Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
-
Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
-
Abdurrahim Albayrak hastalandı
Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
Son gözde İngiltere’den Ademola Lookman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.