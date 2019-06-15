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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Keskin Ukraynalı yıldızı önerdi

Keskin Ukraynalı yıldızı önerdi

'ta scout ekibinin başına getirilen 'in yönetimin önüne koyduğu ismi dikkat çekti.

'ta scout ekibinin başına getirilen 'in yönetimin önüne koyduğu ismi dikkat çekti. Hem sağ açık, hem de sol açık oynayabilen 18 yaşındaki Ukraynalı oyuncu A takımına bu sezon yükseldi. U20 Dünya Kupsı'nda ile final oynamaya hazırlanan Tsitaishvili için Keskin, "Konoplyanka'dan çok daha yetenekli" raporunu verdi. Önceki dönemde de Beşiktaş'ın scout şefi olan Keskin, kimsenin aklında olmadığı dönemlerde Konoplyanka'yı gündeme getirmişti.

  1. 15.6.2019
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