Keskin Ukraynalı yıldızı önerdi
Beşiktaş'ta scout ekibinin başına getirilen Gökhan Keskin'in yönetimin önüne koyduğu Heorhii Tsitaishvili ismi dikkat çekti.
Beşiktaş'ta scout ekibinin başına getirilen Gökhan Keskin'in yönetimin önüne koyduğu Heorhii Tsitaishvili ismi dikkat çekti. Hem sağ açık, hem de sol açık oynayabilen 18 yaşındaki Ukraynalı oyuncu Dinamo Kiev A takımına bu sezon yükseldi. U20 Dünya Kupsı'nda Güney Kore ile final oynamaya hazırlanan Tsitaishvili için Keskin, "Konoplyanka'dan çok daha yetenekli" raporunu verdi. Önceki dönemde de Beşiktaş'ın scout şefi olan Keskin, kimsenin aklında olmadığı dönemlerde Konoplyanka'yı gündeme getirmişti.
- 15.6.2019
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Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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