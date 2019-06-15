Keskin Ukraynalı yıldızı önerdi

Beşiktaş'ta scout ekibinin başına getirilen Gökhan Keskin'in yönetimin önüne koyduğu Heorhii Tsitaishvili ismi dikkat çekti. Hem sağ açık, hem de sol açık oynayabilen 18 yaşındaki Ukraynalı oyuncu Dinamo Kiev A takımına bu sezon yükseldi. U20 Dünya Kupsı'nda Güney Kore ile final oynamaya hazırlanan Tsitaishvili için Keskin, "Konoplyanka'dan çok daha yetenekli" raporunu verdi. Önceki dönemde de Beşiktaş'ın scout şefi olan Keskin, kimsenin aklında olmadığı dönemlerde Konoplyanka'yı gündeme getirmişti.