Beşiktaş'ta çifte kıskaç

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kara Kartal'ın çalışmaları devam ederken gündemdeki isimlerden olan Andre Schürrle ve Peniel Mlapa'nın menajeri olan Ersin Akan'ın paylaşımı siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Menajer Ersin Akan, dün sabah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş'ın Ümraniye'deki Nevzat Demir Tesisleri'nde olduğunu belirtti. Ryan Babel'in yerini dolduramayan siyah-beyazlılar, flaş bir ismi yeniden gündemine aldı. Beşiktaşlı yöneticiler, geride kalan sezonda Fulham'da kiralık olarak oynayan Andre Schürrle için girişimlere resmen başladı. Borussia Dortmund tarafından gözden çıkarılan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezonu 400 bin euro kiralama ücreti karşılığında Fulham'da geçirdi.



Geçen sezon Fulham'da 24 maçta görev alan ve 6 gol üreten Schürrle, takımımın küme düşmesine engel olamadı. Dortmund'a 2016'da 30 milyon euro'ya transfer olan Schürrle, Alman Milli Takımı'nın formasını 57 maçta giyerken 22 gol attı.



HOLLANDALILAR DOĞRULADI

Siyah-beyazlıların listesindeki bir diğer oyuncu ise santrfor Peniel Mlapa. De Limburger Sport Gazetesi, siyah beyazlı ekibin Venlo forması giyen Peniel Mlapa ile ilgilendiğini yazdı. Haberde Beşiktaş'ın golcu futbolcu için Venlo'ya 2 milyon 100 bin euro önerdiği ancak Hollanda ekibinin 2,5 milyon euro'da ısrarcı olduğu ifade edildi. Venlo kulübünün CEO'su Bogers, Beşiktaş'ın ilgisini doğrularken henüz resmi teklif almadıklarını belirtti. Venlo, sezonun sona ermesiyle birlikte 28 yaşındaki Togolu golcünün 500 bin euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı. Togolu futbolcu kariyerinde daha önce Hoffenheim, Nürnberg ve Mönchengladbach formaları da giydi.

