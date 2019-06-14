Son dakika: Beşiktaş Gökhan Töre ile yollarını ayrıma kararı aldı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
14 Haziran 2019, Cuma
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Son dakika: ile yollarını ayrıma kararı aldı!

Son dakika: Beşiktaş Gökhan Töre ile yollarını ayrıma kararı aldı!

Ve için Gökhan Töre için macerası sona erdi.Beşiktaş'ta yönetiminde kadroyla ilgili yeni yapılanma sürerken takımdaki geleceği merak edilen isimlerden Gökhan Töre’nin durumu netlik kazandı. Geçtiğimiz sezon bırakılan ve sözleşmesi sona eren Gökhan Töre gönderiliyor.

Spor Toto Süper Ligi üçüncü sırada tamamlayan 'ta, 'nin durumu da belli oldu. Siyah beyazlılarda olan oyuncuyla ilgili karar verildi.

Teknik heyetin kalması yönünde rapor verdiği iddia edilen oyuncuyla ilgili yönetimden veto geldi ve Töre'nin gönderileceği belirtildi.

Şu anda askerlik görevini yapan Töre'yle yollar, oyuncu askerden döndükten sonra resmen ayrılacak.

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  1. 14.06.2019
  2. Güncelleme: 14.06.2019 14:51
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