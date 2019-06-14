Son dakika: Beşiktaş Gökhan Töre ile yollarını ayrıma kararı aldı!

Spor Toto Süper Ligi üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş'ta, Gökhan Töre'nin durumu da belli oldu. Siyah beyazlılarda kadro dışı olan oyuncuyla ilgili karar verildi.

Teknik heyetin kalması yönünde rapor verdiği iddia edilen oyuncuyla ilgili yönetimden veto geldi ve Töre'nin gönderileceği belirtildi.

Şu anda askerlik görevini yapan Töre'yle yollar, oyuncu askerden döndükten sonra resmen ayrılacak.