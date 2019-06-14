Mustafa Pektemek Beşiktaş'ta kalabilir!

Siyah-beyazlılardan senelik 1.7 milyon euro kazanan ve sözleşmesi sona eren Mustafa Pektemek'in kalma ihtimali belirdi. Şu anda askerde olan Mustafa'nın, milli takım hocası olduğu dönemde kendisinden vazgeçmeyen Abdullah Avcı'ya mesaj göndererek "Maç başına para alarak da olsa Beşiktaş'ta kalmaya razıyım" dediği; Pektemek'in bu talebi sonrasında Avcı'nın nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.