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14 Haziran 2019, Cuma
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Kaleye ‘3’ isim önerildi

Kaleye ‘3’ isim önerildi

'ta '1 numara' arayışları devam ediyor. 'in ayrılmasının ardından Karius'u zorlayacak yerli bir kaleci isteyen 'nın üç isimde karar kıldığı iddia edildi.

'ta '1 numara' arayışları devam ediyor. 'in ayrılmasının ardından Karius'u zorlayacak yerli bir kaleci isteyen 'nın üç isimde karar kıldığı iddia edildi. İstanbulspor'dan Alperen Uysal, 'dan Gökhan Akkan ve 'dan Ertaç Özbir.

  1. 14.6.2019
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