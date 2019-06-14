Kaleye ‘3’ isim önerildi
Beşiktaş'ta '1 numara' arayışları devam ediyor. Tolga Zengin'in ayrılmasının ardından Karius'u zorlayacak yerli bir kaleci isteyen Abdullah Avcı'nın üç isimde karar kıldığı iddia edildi.
Beşiktaş'ta '1 numara' arayışları devam ediyor. Tolga Zengin'in ayrılmasının ardından Karius'u zorlayacak yerli bir kaleci isteyen Abdullah Avcı'nın üç isimde karar kıldığı iddia edildi. İstanbulspor'dan Alperen Uysal, Çaykur Rizespor'dan Gökhan Akkan ve Yeni Malatyaspor'dan Ertaç Özbir.
- 14.6.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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