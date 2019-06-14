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14 Haziran 2019, Cuma
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Burak’a kancası

Burak’a Lecce kancası

İtalyan basını ’nin ile görüşerek el sıkıştığını yazdı 2.5 milyon euro önerilen tecrübeli forvetin teklifi reddettiği ifade edildi.

'ta önümüzdeki sezonun kadrosunda en önemli oyunculardan biri olarak görülen , yaşına rağmen performansı ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor. Golcü oyuncuya son olarak İtalya Serie A'ya yeni yükselen kulübünün dolaylı yoldan teklifinde bulunduğu öğrenildi. Öncelikle oyuncunun niyetini öğrenmek ve kabul etmesi halinde Beşiktaş ile resmi temasa geçmeyi düşünen Lecce'nin teklifinin yıllık 2.5 milyon euro olduğu bildirilirken, Burak Yılmaz'ın bu teklifi değerlendirmeye almadan reddettiği ifade edildi. Beşiktaş'tan ayrılmayı kesinlikle düşünmediğini söyleyen milli golcünün gelecek olan tekliflerin kendisine değil resmi olarak Beşiktaş yönetimine iletilmesini istediği de gelen bilgiler arasında. Beşiktaş yönetimi ise transfer etmek için 1.5 yıl uğraştığı Burak Yılmaz'ı, reddedilemeyecek bir teklif gelmemesi halinde kesinlikle satmayı düşünmüyor.

  1. 14.6.2019
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