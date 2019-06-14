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14 Haziran 2019, Cuma
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yönetimi ‘’i unutmadı

Beşiktaş yönetimi ‘Şeref Bey’i unutmadı

kulübü, şubesi kurusucu 'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

kulübü, şubesi kurusucu 'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadeler kullanıldı: "Futbol şubemizin kurucusu, futbol takımımızın ilk kaptanı ve aynı zamanda teknik direktörlüğünü yapan Beşiktaş'ın Şeref'i Ahmet Şerafettin Bey'i (Şeref Bey) vefatının 86. yılında saygıyla ve minnetle anıyoruz."

  1. 14.6.2019
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