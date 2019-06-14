Beşiktaş yönetimi ‘Şeref Bey’i unutmadı

Beşiktaş kulübü, futbol şubesi kurusucu Şeref Bey'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadeler kullanıldı: "Futbol şubemizin kurucusu, futbol takımımızın ilk kaptanı ve aynı zamanda teknik direktörlüğünü yapan Beşiktaş'ın Şeref'i Ahmet Şerafettin Bey'i (Şeref Bey) vefatının 86. yılında saygıyla ve minnetle anıyoruz."