‘Avcı’nın Kartal'ı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
14 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri ‘Avcı’nın Kartal'ı

‘Avcı’nın

‘Avcı’nın Kartal'ı

’a 4-2-3-1 sistemini uygulatması beklenen , öncelikle iyi bir stoper ve kanat oyuncusu istiyor.

Siyah-beyazlıların saha içi dizilişi değişiyor. Takımını önümüzdeki sezon çift ön libero ile oynamaya hazırlanan , 4-2-3-1 sistemi üzerinde çalışıyor. Tecrübeli teknik adam iyi bir Caner ve 'ün sisteminin merkezi olacağını savunuyor. Yöneticilere ise kesinlikle yedeklenmeleri gerektiğini anlatıyor. Epureanu gibi ayağı düzgün bir sol stopere ihtiyacı olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam her seferinde, "Bu takım gol atar, öncelikle takım savunmamızı oturtmalıyız" diyor. Avcı'nın orta sahada Dorukhan'ı ön liberoda oynatmayı düşündüğünü yanında ise Oğuzhan'ı 8 numara gibi kullanmak istediğini paylaştı. Ljajic'e Sosa'nın olduğu gibi takımın beyni görevini vereceğini söyleyen Avcı, Lens veya Quaresma'dan çok efektif bir kanat oyuncusu istediğini anlattı. Gelecek bir kanat oyuncusu sayesinde Lens veya Q7'yle sezonu tamamlayabileceğini belirtti. Ön tarafta ve Güven'le herhangi bir sorunu olmayacağını söyledi.


  1. 14.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Avcı’nın Kartal'ı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN