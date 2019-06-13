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13 Haziran 2019, Perşembe
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Mayıs ayında en çok konuşuldu

Mayıs ayında en çok Beşiktaş konuşuldu

Spor dünyasında geçtiğimiz ayın en çok konuşulan isimleri belirlendi. Buna göre medyada en çok konuşan kulübü olurken, en çok konuşulan futbolcu Burak ve en çok konuşulan spor adamı siyah-beyazlıların başkanı oldu.

Spor dünyasında geçtiğimiz ayın en çok konuşulan isimleri belirlendi. Buna göre medyada en çok konuşan kulübü olurken, en çok konuşulan futbolcu Burak ve en çok konuşulan spor adamı siyah-beyazlıların başkanı oldu. Beşiktaş, hakkında yapılan 94 bin 210 haberle ilk sırada yer aldı. ise 12 bin 129 haberle diğer futbolcuları geride bıraktı. Beşiktaş Başkanı Orman, ligin son haftalarında hakemlerle ilgili yaptığı açıklamalar ve yeniden başkanlığa seçilmesiyle 14 bin 64 habere konu olarak bu alanda ilk sırayı aldı.

  1. 13.6.2019
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