Mayıs ayında en çok Beşiktaş konuşuldu
Spor dünyasında geçtiğimiz ayın en çok konuşulan isimleri belirlendi. Buna göre medyada en çok konuşan futbol kulübü Beşiktaş olurken, en çok konuşulan futbolcu Burak ve en çok konuşulan spor adamı siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman oldu.
Spor dünyasında geçtiğimiz ayın en çok konuşulan isimleri belirlendi. Buna göre medyada en çok konuşan futbol kulübü Beşiktaş olurken, en çok konuşulan futbolcu Burak ve en çok konuşulan spor adamı siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman oldu. Beşiktaş, hakkında yapılan 94 bin 210 haberle ilk sırada yer aldı. Burak Yılmaz ise 12 bin 129 haberle diğer futbolcuları geride bıraktı. Beşiktaş Başkanı Orman, ligin son haftalarında hakemlerle ilgili yaptığı açıklamalar ve yeniden başkanlığa seçilmesiyle 14 bin 64 habere konu olarak bu alanda ilk sırayı aldı.
- 13.6.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
Mayıs ayında en çok Beşiktaş konuşuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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