Kartal’a Togolu forvet

Hollanda basınında bir süredir Beşiktaş'ın ilgilendiği ve hatta teknik direktör Abdullah Avcı'nın beğendiği bir isim olarak yazılan Peniel Mlapa'nın bonservis bedelini Venlo kulübü belirledi. Mlapa için Beşiktaş'ın ilgisi kulüp tarafından da onaylandı. Venlo yöneticisi Marco Bogers, Beşiktaş'ın ilgisinin olduğunu doğrularken henüz resmi teklif almadıklarını söyledi. Hollanda basınındaki haberlere göre Beşiktaş yönetimi Mlapa için 2 milyon euro bonservis düşünürken, Bogers ise 2.5 milyon euro bonservis bedeli düşündüklerini açıkladı. Geçtiğimiz sezonu Dinamo Dresten'de geçinen 20 Şubat 1991 Togo doğumlu olan santrfor Peniel Mlapa, milli takım formasını 9 kez terletti. 28 yaşındaki futbolcu 1,93'lik boyu ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda Almanya pasaportu bulunan Peniel Mlapa, futbol eğitimini 1860 Münih kulübünde aldı. Hoffenheim, Mönchengladbach, Nürnberg ve Bochum ve Dynamo Dresden formaları giyen Togolu futbolcu, en iyi dönemini Hollanda takımı Venlo'da geçirdi. Başarılı oyuncu bu sezon 32 resmi maçta 15 gol ve 3 asist kaydederek yıldızlaştı.



Geçen yıl Dinamo Dresten'de kiralık olarak oynayan Peniel Mlapa, 22 maçta görev yaparken toplam 4 gole imza atabildi. 1.93 boyundaki Togolu futbolcu, altyapılar da dahil kariyeri boyunca 313 maça çıkarken, rakip fileleri 70 kez havalandırdı, 19 da asist yaptı.