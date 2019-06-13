Kartal’a Togolu forvet
Beşiktaş 28 yaşındaki Togolu golcü Peniel Mlapa için kulübü Venlo’ya 2 milyon euro önerdi, Hollanda ekibi ise 2.5 milyon euro’da ısrar ediyor.
Hollanda basınında bir süredir Beşiktaş'ın ilgilendiği ve hatta teknik direktör Abdullah Avcı'nın beğendiği bir isim olarak yazılan Peniel Mlapa'nın bonservis bedelini Venlo kulübü belirledi. Mlapa için Beşiktaş'ın ilgisi kulüp tarafından da onaylandı. Venlo yöneticisi Marco Bogers, Beşiktaş'ın ilgisinin olduğunu doğrularken henüz resmi teklif almadıklarını söyledi. Hollanda basınındaki haberlere göre Beşiktaş yönetimi Mlapa için 2 milyon euro bonservis düşünürken, Bogers ise 2.5 milyon euro bonservis bedeli düşündüklerini açıkladı. Geçtiğimiz sezonu Dinamo Dresten'de geçinen 20 Şubat 1991 Togo doğumlu olan santrfor Peniel Mlapa, milli takım formasını 9 kez terletti. 28 yaşındaki futbolcu 1,93'lik boyu ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda Almanya pasaportu bulunan Peniel Mlapa, futbol eğitimini 1860 Münih kulübünde aldı. Hoffenheim, Mönchengladbach, Nürnberg ve Bochum ve Dynamo Dresden formaları giyen Togolu futbolcu, en iyi dönemini Hollanda takımı Venlo'da geçirdi. Başarılı oyuncu bu sezon 32 resmi maçta 15 gol ve 3 asist kaydederek yıldızlaştı.
Geçen yıl Dinamo Dresten'de kiralık olarak oynayan Peniel Mlapa, 22 maçta görev yaparken toplam 4 gole imza atabildi. 1.93 boyundaki Togolu futbolcu, altyapılar da dahil kariyeri boyunca 313 maça çıkarken, rakip fileleri 70 kez havalandırdı, 19 da asist yaptı.
- 13.6.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
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