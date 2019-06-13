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13 Haziran 2019, Perşembe
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’ı istemedi

Jeremain Lens Sivas’ı istemedi

'ın 'a istediği ve 1.3 milyon euro'sunun ödenmesinin teklif edildiği , bu teklifi kabul etmedi.

'ın 'a istediği ve 1.3 milyon euro'sunun ödenmesinin teklif edildiği , bu teklifi kabul etmedi. 'ta gözden düşen Hollandalı kanat oyuncusu ancak takımlarından teklif gelirse değerlendirmek istediğini, aksi taktirde Beşiktaş forması giymeye devam etmek istediğini açıkladı.

  1. 13.6.2019
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