Jeremain Lens Sivas’ı istemedi

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'a istediği ve 1.3 milyon euro'sunun ödenmesinin teklif edildiği Jeremain Lens, bu teklifi kabul etmedi. Beşiktaş'ta gözden düşen Hollandalı kanat oyuncusu ancak İstanbul takımlarından teklif gelirse değerlendirmek istediğini, aksi taktirde Beşiktaş forması giymeye devam etmek istediğini açıkladı.