Isimat Mirin’e 2. ligden teklif

Teknik direktör Avcı'nın yerine stoper transferi istediği Isimat-Mirin konusunda sürpriz bir talip çıktı. Fransız oyuncunun alt yapısından yetiştiği Fransa 2. Ligi takımlarından Valenciennes'ten teklif geldi. Fransız ekibi Isimat-Mirin için nasıl bir prosedür izlemeleri gerektiği konusunda Beşiktaş'tan bilgi istedi.