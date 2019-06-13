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13 Haziran 2019, Perşembe
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Isimat Mirin’e 2. ligden teklif

Isimat Mirin’e 2. ligden teklif

'nın yerine stoper transferi istediği Isimat-Mirin konusunda sürpriz bir talip çıktı.

'nın yerine stoper transferi istediği Isimat-Mirin konusunda sürpriz bir talip çıktı. oyuncunun alt yapısından yetiştiği 2. Ligi takımlarından Valenciennes'ten teklif geldi. Fransız ekibi Isimat-Mirin için nasıl bir prosedür izlemeleri gerektiği konusunda 'tan bilgi istedi.

  1. 13.6.2019
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