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13 Haziran 2019, Perşembe
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Dostluk turnuvası ’da

Dostluk turnuvası 16 Haziran’da

3. , Pazar günü 'nde gerçekleştirilecek.

3. , Pazar günü 'nde gerçekleştirilecek. Takımı ile Altınordu, , Fenerbahçe, Galatasaray, , ve turnuvada yer alacak. U10 takımları arasında düzenlenecek turnuvada geçen sene Beşiktaş şampiyon olmuştu.

  1. 13.6.2019
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