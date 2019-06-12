En değerlisi Beşiktaş
12 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri En değerlisi Beşiktaş

En değerlisi

En değerlisi Beşiktaş

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in araştırmasına göre "'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasının 12'ncisini tamamlandı. kulüpleri arasında birinci sırada var.

Dünyanın en değerli 50 kulübü listesine giremeyen Türk kulüplerine bakıldığında, ülke sıralamasında 107 milyon dolarlık marka değeriyle ilk sırada yer aldı. 'nin en değerli markaları arasında 38. sırada bulunan Beşiktaş'ı, 89 milyon dolarlık marka değeriyle , 60 milyon dolarla Galatsaray ve 26 milyon dolarla izledi.

  1. 12.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

En değerlisi Beşiktaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN