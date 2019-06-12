Burak Yılmaz’a Sampdoria kancası!
Beşiktaş ?ve A Milli Takım'ın golcü yıldızı Burak Yılmaz için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. Serie A'da sezon damga vuran 36 yaşındaki Fabio Quagliarella'yı kaybetme riski bulunan Sampdoria'nın, Burak Yılmaz'ın peşinde olduğu iddia edildi.
İtalyan takımının teknik direktörü ?Giampaolo'nun, Napoli'ye gitmesi durumunda Quagliarella'yla benzer özellikleri ve tecrübesiyle Burak Yılmaz'a sıcak baktığı iddia edildi.
- 12.6.2019
-
A Milli Takım'da sakatlık haberi birden!
Toplam 1
Yorum
AYDIN KOYUNCU OYNAMAMASI BÜYÜK KAYIP OLUR.AMA TABİİ Kİ ÖNCE SPORCU SAĞLIĞI GELİR
-
MAÇ SONUCU: İzlanda 2-1 Türkiye | MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
cr7 endişelenmeyin sadece cengizimiz yok
-
Galatasaray ile adı anılan Şener Özbayraklı Fenerbahçeli fotoğraflarını sildi
Toplam 4
Yorum
mehmet kadro derinliğinde olması gereken tam bir profesyonel.hayırlı takımımıza.
Burak Yılmaz’a Sampdoria kancası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.