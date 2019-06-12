Burak Yılmaz’a Sampdoria kancası!
12 Haziran 2019, Çarşamba
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’a Sampdoria kancası!

Burak Yılmaz’a Sampdoria kancası!

?ve A 'ın golcü yıldızı için 'dan sürpriz bir iddia geldi. Serie A'da sezon damga vuran 36 yaşındaki Fabio Quagliarella'yı kaybetme riski bulunan Sampdoria'nın, Burak Yılmaz'ın peşinde olduğu iddia edildi.

İtalyan takımının teknik direktörü ?Giampaolo'nun, 'ye gitmesi durumunda Quagliarella'yla benzer özellikleri ve tecrübesiyle 'a sıcak baktığı iddia edildi.

  1. 12.6.2019
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