Beşiktaş'ta Çalhanoğlu sürprizi!

Beşiktaş'ta, teknik direktör Abdullah Avcı'nın resmen işbaşı yapmasıyla birlikte ilginç gelişmeler yaşanıyor.. Siyah-beyazlılar transfer çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da takımdaki genç yıldızlara gelen tekliflerle ilgileniyor. Son dönemde siyah-beyazlıların yıldızı Dorukhan Toköz için İtalyan ekipleri büyük bir yarışın içine girdiler. Öyle ki bir süredir Elif Elmas'ın da peşinde olan Atletico Madrid'in, 22 yaşındaki İspanyol 10 numara Rodrigo'nu istediği rakama satması sonrasında istediği isimler arasına Dorukhan'ın da adını yazdığı ifade edildi.



AVCI DA SOĞUK BAKMIYOR

Atletico Madrid'in; Bayern Münih veya İnter'den Rodrigo için 60 milyon euro alması durumunda; Dorukhan'ı almak için hiçbir sıkıntı yaşamayacağı ifade edildi. Bu arada Dorukhan'ın ayrılma olasılığına karşılık İtalyan basını da ilginç bir iddiada bulundu. Milan'ın, kadrosuna katmak istediği Dorukhan'a karşılık siyah-beyazlılara Hakan Çalhanoğlu takasını ve para önereceği belirtildi. Gelen bilgiler, böyle bir takas teklifi olması durumunda Avcı'nın hem sol kanatta hem de 10 numara mevkiinde forma giyebilen Hakan Çalhanoğlu'nu isteyeceği yönünde.

İtalyan devi Milan'da forma giyen 25 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, genç yaşına rağmen bugüne kadar toplam 299 resmi maçta görev yaptı. B. Leverkusen'de 115 kez şans bulan Hakan; Milan'da 91, Karlsruher'de 55, Hamburg'da ise 38 maçta oynadı. Bu periyotta 68 gol atan Hakan, tam 77 de asist yaptı.



YASİN ÖZTEKİN PAHALI GELDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın rotasyon derinliği düşüncesiyle kadrosunda görmek istediği Yasin Öztekin için Göztepe'nin istediği rakam belli oldu. İzmir ekibi, Yasin Öztekin'in bonservisi konusunda Beşiktaş'tan 2 milyon euro talep etti. Abdullah Avcı, Fikret Orman ile yaptığı görüşmelerde Yasin ismine sıcak baksa da, Orman'ın bu rakamı çok yüksek bulduğu belirtildi.

CALDİROLA BİR ADIM ÖNE ÇIKTI

Stoper mevkiinde Ömer Toprak için yapılan ilk hamlelerden sonuç çıkmaması üzerine Abdullah Avcı'nın talebiyle sol stoper için Luca Caldirola ismi bir adım daha ön plana çıktı. İtalyan oyuncunun menajeri Lippi ile Serdal Adalı'nın yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç alındığı ortaya çıktı. Adalı'nın Lippi'den, Mirin ve Roco'nun gitmesi durumunda Caldirola'ya imza attırmak istediklerini söylediği iddia edildi.

MAXİ LOPEZ 30 MİLYON

Şenol Güneş'in geçen sezon transfer edilmesi raporu verdiği Maxi Gomez'in değeri dolardan daha hızlı yükseldi. Geçen sezon Uruguaylı forvetini satmak için Beşiktaş'tan 7.5 milyon euro isteyen Celta, bu sezon ise rakamı 30 milyon euro olarak belirledi. İnter ve Valencia'nın teklif yaptığı 24 yaşındaki golcü için Celta, 30 milyon euro'nun altına düşmeyeceğini açıkladı.