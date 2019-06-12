''Abdullah Avcı en doğru tercih''

Yılmaz Vural, "Avcı ne yapıp ne yapmayacağını bilen biridir ve doğru bir seçimdir. Abdullah Avcı başarısını ispat etmiş, 3 büyüklerin dışında bir takımda, 4-5 yıldır sürekli yukarıları zorlayan bu senede şampiyonluğa çok yakınlaşan başarılı bir hocamızdır" diye konuştu.



YENİ FORMALAR TEMMUZ'DA

Beşiktaş futbol takımının yeni sezon formaları için çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Siyah-beyazlı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, yeni formalar Temmuz ayı içerisinde Kartal Yuvası mağazalarında olacak. Birbirinden değişik formatta dizayn edilmiş yeni sezon formalarının satış fiyatlarının 249 TL olacağı öğrenildi.



KOMBİNE SATIŞI GİDEREK ARTIYOR

Geçtiğimiz sezonu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş'ta, yeni sezon kombine satışları yüzleri güldürüyor. Ekonomik sıkıntılarla mücadele eden Beşiktaş yönetimini, kombine gelirleri bir nebze olsun rahatlattı. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre şu ana kadar 18 bin kombine satışı gerçekleşti. Geçtiğimiz sezon liglerin başladığı ilk hafta satılan kombine sayısı 26 bin civarlarındaydı.