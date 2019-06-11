Perdeyi Ljajic kapadı
EURO 2020 elemelerinde Litvanya'yı ağırlayan Sırbistan, Ukrayna şokunu (1-5) 4-1'lik galibiyetle unutturdu.
EURO 2020 elemelerinde Litvanya'yı ağırlayan Sırbistan, Ukrayna şokunu (1-5) 4-1'lik galibiyetle unutturdu. Mitrovic (2) ve Jovic'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapayan Sırbistan'da 81. dakikada oyuna giren Adem Ljajic, 90. dakikada karşılaşmanın skorunu belirledi. B Grubu'nda 3 maçta 4 puana ulaşan Sırbistan, 3. sırada yer aldı.
- 11.6.2019
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