Fikret Orman: "Siyah beyaz Abdullah Avcı'ya yakıştı"

Beşiktaş Başkanı Orman, Abdullah Avcı ile çok istedikleri bir imza attıklarını ifade etti. Orman, "Arzu ederek ve çok mutlu olarak attığımız bir imza. Tüm camiaya ve kıymetli hocam Abdullah Avcı'ya hayırlı olsun. Siyah-beyaz size ve ailenize çok yakışmış" yorumunu yaptı. İmza töreninin ardından kulüp başkanı Fikret Orman, teknik direktör Abdullah Avcı, eşi Hülya Avcı, oğulları Mert ve Ege birlikte poz verdi.



GÜMÜŞDAĞ'A TEŞEKKÜR

Fikret Orman ile Abdullah Avcı, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a ayrı ayrı teşekkür etti. Başkan Orman, özellikle stat yapımı döneminde Gümüşdağ'dan tam destek aldıklarını söylerken; Avcı ise "Yoğun süreçte desteğini esirgemeyen ve bu yolda bana 'yolun açık olsun' diyen Göksel Gümüşdağ'a minnetlerimi sunuyorum" dedi.



ŞAMPİYONLUĞU YOKTU

Beşiktaş Başkanı Orman, Abdullah Avcı'yı Şenol Güneş'e benzetti. Başkan Orman, "Hocam kariyer itibariyle Şenol Hoca'yı takip ediyor. Şenol Güneş'in de Beşiktaş'a geldiğinde şampiyonluğu yoktu biliyorsunuz. Şimdi Abdullah Avcı hocamızla birlikte yeni zaferler, başarılar ve şampiyonluklar yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



ORMAN: OLSA DÜKKAN SİZİN!

Beşiktaş Başkanı Orman, Avcı'nın imza töreni sırasında transfer açıklaması yaptı. Bonservisle oyuncu almalarının zor olduğunu söyleyen Başkan Fikret Orman, "Konuya açıklık getireyim, olsa dükkan sizin" derken şöyle devam etti: "Herkes bunu hayatında her gün yaşarken bize döndüğü zaman 'Beşiktaş'ta bütçe aşağı mı inecek?' oluyor. Daha akılcı transferler yapacağız."



BİLİMSEL ÇALIŞIYOR

Başkan Orman, imza töreni sırasında, "Artık devir değişti, teknoloji daha fazla devrede. Dünyada birçok örnek var. Pep Guardiola, Jürgen Klopp'u görüyorsunuz, teknolojiden faydalanıyorlar, bilimsel çalışıyorlar. Türkiye'de de bunun açılımını Abdullah Avcı yaptı. Buruk'u, Erol'u da beğeniyorum, onlar da Abdullah hocanın yardımcıları" dedi.