Fikret Orman: "Siyah beyaz Abdullah Avcı'ya yakıştı"
11 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Fikret Orman: "Siyah beyaz Abdullah Avcı'ya yakıştı"

: "Siyah beyaz 'ya yakıştı"

Fikret Orman: "Siyah beyaz Abdullah Avcı'ya yakıştı"

Başkanı , ile çok istedikleri bir imza attıklarını ifade etti.

Başkanı Orman, ile çok istedikleri bir imza attıklarını ifade etti. Orman, "Arzu ederek ve çok mutlu olarak attığımız bir imza. Tüm camiaya ve kıymetli hocam Abdullah Avcı'ya hayırlı olsun. Siyah-beyaz size ve ailenize çok yakışmış" yorumunu yaptı. İmza töreninin ardından kulüp başkanı , teknik direktör Abdullah Avcı, eşi Hülya Avcı, oğulları Mert ve Ege birlikte poz verdi.

GÜMÜŞDAĞ'A TEŞEKKÜR
Fikret Orman ile Abdullah Avcı, Başkanı 'a ayrı ayrı teşekkür etti. Başkan Orman, özellikle stat yapımı döneminde Gümüşdağ'dan tam destek aldıklarını söylerken; Avcı ise "Yoğun süreçte desteğini esirgemeyen ve bu yolda bana 'yolun açık olsun' diyen Göksel Gümüşdağ'a minnetlerimi sunuyorum" dedi.

ŞAMPİYONLUĞU YOKTU
Beşiktaş Başkanı Orman, Abdullah Avcı'yı 'e benzetti. Başkan Orman, "Hocam kariyer itibariyle Şenol Hoca'yı takip ediyor. Şenol Güneş'in de Beşiktaş'a geldiğinde şampiyonluğu yoktu biliyorsunuz. Şimdi Abdullah Avcı hocamızla birlikte yeni zaferler, başarılar ve şampiyonluklar yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ORMAN: OLSA DÜKKAN SİZİN!
Beşiktaş Başkanı Orman, Avcı'nın imza töreni sırasında açıklaması yaptı. Bonservisle oyuncu almalarının zor olduğunu söyleyen Başkan Fikret Orman, "Konuya açıklık getireyim, olsa dükkan sizin" derken şöyle devam etti: "Herkes bunu hayatında her gün yaşarken bize döndüğü zaman 'Beşiktaş'ta bütçe aşağı mı inecek?' oluyor. Daha akılcı transferler yapacağız."

BİLİMSEL ÇALIŞIYOR
Başkan Orman, imza töreni sırasında, "Artık devir değişti, teknoloji daha fazla devrede. Dünyada birçok örnek var. , Jürgen Klopp'u görüyorsunuz, teknolojiden faydalanıyorlar, bilimsel çalışıyorlar. 'de de bunun açılımını Abdullah Avcı yaptı. Buruk'u, Erol'u da beğeniyorum, onlar da Abdullah hocanın yardımcıları" dedi.

  1. 11.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fikret Orman: "Siyah beyaz Abdullah Avcı'ya yakıştı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN