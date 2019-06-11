Beşiktaş'tan Aboubakar bombası – Fotomaç – 11 Haziran 2019
11 Haziran 2019, Salı
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'tan Aboubakar bombası

Beşiktaş'tan Aboubakar bombası

yönetimi, Kamerunlu golcü için ’lu yetkililer ve Aboubakar’ın menajeriyle bugün ’da masaya oturacak.

, 2016-2017 sezonunda elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Vincent Aboubakar'ı renklerine bağlamak için yeniden harekete geçti. Kiralık geldiği 'ya geri dönen ve geçen sezon çapraz bağlarının kopması nedeniyle Portekiz ekibinde fazla şans bulamayan Aboubakar için düğmeye basan siyah-beyazlı yönetim, transferde ilk resmi teması bugün gerçekleştirecek. Siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun menajeri ve Porto kulübü yetkilileriyle bugün 'da ilk görüşmeyi yapacak. Teknik direktör 'nın da onay verdiği yıldız futbolcuyu çok isteyen Beşiktaş, kiralama formülü üzerinde duruyor. Geçen sezon Porto'da sadece 11 maçta görev alabilen Kamerunlu golcü, Beşiktaş'ta oynadığı bir sezonda 38 karşılaşmada 19 gol kaydetmiş, 4 de asist yapmıştı. Taraftarın sevgilisi olan Aboubakar da Beşiktaş'a gelmek için can atıyor.

  1. 11.6.2019
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