Beşiktaş'tan Aboubakar bombası
Beşiktaş yönetimi, Kamerunlu golcü için Porto’lu yetkililer ve Aboubakar’ın menajeriyle bugün İspanya’da masaya oturacak.
Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Vincent Aboubakar'ı renklerine bağlamak için yeniden harekete geçti. Kiralık geldiği Porto'ya geri dönen ve geçen sezon çapraz bağlarının kopması nedeniyle Portekiz ekibinde fazla şans bulamayan Aboubakar için düğmeye basan siyah-beyazlı yönetim, transferde ilk resmi teması bugün gerçekleştirecek. Siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun menajeri ve Porto kulübü yetkilileriyle bugün İspanya'da ilk görüşmeyi yapacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onay verdiği yıldız futbolcuyu çok isteyen Beşiktaş, kiralama formülü üzerinde duruyor. Geçen sezon Porto'da sadece 11 maçta görev alabilen Kamerunlu golcü, Beşiktaş'ta oynadığı bir sezonda 38 karşılaşmada 19 gol kaydetmiş, 4 de asist yapmıştı. Taraftarın sevgilisi olan Aboubakar da Beşiktaş'a gelmek için can atıyor.
- 11.6.2019
-
Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
-
Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
-
Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Beşiktaş'tan Aboubakar bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.