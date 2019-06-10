‘Vida uygun bir teklifte gidebilir’ – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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‘Vida uygun bir teklifte gidebilir’

‘Vida uygun bir teklifte gidebilir’

Son günlerde çıkan Vida haberleri üzerine komitesi yöneticisi açıklama yaptı. Güner "Kendisine birçok teklif geliyor. 'de çok mutlu.

Son günlerde çıkan Vida haberleri üzerine komitesi yöneticisi açıklama yaptı. Güner "Kendisine birçok teklif geliyor. 'de çok mutlu. Ama önümüzdeki günlerde hem kulübün hem de kendisinin menfaatine uygun bir teklif gelirse konuşuruz" dedi.
  1. 10.6.2019
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