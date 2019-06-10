Transfer Adalı ve Güner’de – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Adalı ve Güner’de

Transfer Adalı ve Güner’de

Başkan 'ın görüşmelerini bizzat takip edeceği, bazı transferleri , bazılarını da ile sonlandıracağı konuşuluyor.

Başkan 'ın görüşmelerini bizzat takip edeceği, bazı transferleri , bazılarını da ile sonlandıracağı konuşuluyor. Her iki yöneticiyi farklı oyuncularda görevlendiren Orman'ın, gelişmelere göre son kararı vereceği bildirildi.
  1. 10.6.2019
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