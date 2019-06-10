Okul tanıtımı 16 Haziran’da – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Okul tanıtımı 16 Haziran’da

Okul tanıtımı ’da

Okul tanıtımı 16 Haziran’da
Beşiktaş-Kabataş Okulları'nın tanıtım toplantısının tarihi belli oldu. Okulöncesi, ilkokul, orta okul ve lise öğrencilerine yönelik tanıtım toplantısı 'da Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Feriye Sarayı'nda yapılacak. Toplantılar saat 11.00 ve 12.00'de başlayacak.
  1. 10.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Okul tanıtımı 16 Haziran’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN