‘Medel Boca’ya geri dönebilir’ – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Boca’ya geri dönebilir’

‘Medel Boca’ya geri dönebilir’

'la 1 yıl daha mukavelesi olan Gary için basınından yeni bir iddiası geldi. muhabiri , "Medel, Beşiktaş'tan ayrılmaya karar verdi.

'la 1 yıl daha mukavelesi olan Gary için basınından yeni bir iddiası geldi. muhabiri , "Medel, Beşiktaş'tan ayrılmaya karar verdi. Bu konuda menajerine gerekeni söyledi. 'a geri dönme isteğini kulübe iletti. Medel'in Arjantin'e, Boca'ya gelme ihtimali yüksek" diye konuştu..
  1. 10.6.2019
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