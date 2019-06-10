Kale takviyesi Karius’a bağlı – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Kale takviyesi ’a bağlı

Kale takviyesi Karius’a bağlı

Ligin son haftalarına doğru performansını yükselten ve taraftarların da alkışını alan 'un geleceği merak ediliyor. 'dan teklifler alan Karius'un ayrılma ihtimaline karşılık yönetim, 'yi hazırda tutuyor.

Ligin son haftalarına doğru performansını yükselten ve taraftarların da alkışını alan 'un geleceği merak ediliyor. 'dan teklifler alan Karius'un ayrılma ihtimaline karşılık yönetim, 'yi hazırda tutuyor. İspanyol kalecinin Fulham ile sözleşmesi devam etse de yeniden forması giymeye sıcak bakıyor.
  1. 10.6.2019
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