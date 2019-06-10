Dorukhan ışıldıyor – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Dorukhan ışıldıyor

Dorukhan ışıldıyor

'ın 'yı perişan ettiği maçta dikkatleri üzerine çeken adeta parlıyor. Hem hem Milli Takım’daki performansı ile büyüleyen genç orta saha, değerini 1 yılda 20’ye katladı.

'ın 'yı perişan ettiği maçta dikkatleri üzerine çeken adeta parlıyor. Sezon başında 'in çok tercih etmediği genç yetenek, 8 Kasım 2018'de Genk deplasmanında ilk kez giydiği formayı sakatlık olmadığı sürece bir daha çıkarmadı. Güneş'le birlikte ilk kez A Milli Takım'a çağrılan Dorukhan, 4 milli maçta da izleyenleri etkiledi. Fransa sınavında Pogba'ya adeta sahayı dar eden Dorukhan, Fransız basınının da dikkatinden kaçmadı. Dorukhan için "Pogba'yı bitiren adam" başlıkları atıldı. Genç yıldız hem hem A Milli Takım'da oynadığı etkileyici futbol ile değerini de katlamaya devam ediyor. Geçen sezon Beşiktaş'a geldiği zamanlarda piyasa değeri 500 bin euro civarında olan Dorukhan için konuşulan rakamlar şu anda 8-10 milyon euro'ya yükseldi. Dorukhan bu rakamlarla değerini 1 yılda 20'ye katladı.
  1. 10.6.2019
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