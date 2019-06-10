Beşiktaş Başakşehir'den sürpriz bir ismi gündemine aldı!
Teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş yönetimi, Avcı'nın eski takımı Medipol Başakşehir'den sürpriz bir ismi transfer gündemine aldı.
Beşiktaş, Medipol Başakşehir'den Volkan Babacan'ı transfer gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfer listesine göre çalışmalarına devam ederken kaleci mevkisine Medipol Başakşehir'den Volkan Babacan'ı düşünüyor.
Loris Karius'u yedekleyebilecek bir kaleci transferi yapmayı düşünen Beşiktaş yönetimi, yedek kalmayı sorun etmeyecek olan Volkan Babacan'ı transfer gündemine aldı.
- 10.06.2019
- Güncelleme: 10.06.2019 22:38
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mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Beşiktaş Başakşehir'den sürpriz bir ismi gündemine aldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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