Beşiktaş Başakşehir'den sürpriz bir ismi gündemine aldı!
10 Haziran 2019, Pazartesi
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'den sürpriz bir ismi gündemine aldı!

Beşiktaş Başakşehir'den sürpriz bir ismi gündemine aldı!

Teknik direktörlük görevine 'yı getiren yönetimi, Avcı'nın eski takımı Medipol 'den sürpriz bir ismi gündemine aldı.

, Medipol 'den gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör 'nın transfer listesine göre çalışmalarına devam ederken kaleci mevkisine 'den Volkan Babacan'ı düşünüyor.

Loris Karius'u yedekleyebilecek bir kaleci transferi yapmayı düşünen Beşiktaş yönetimi, yedek kalmayı sorun etmeyecek olan Volkan Babacan'ı transfer gündemine aldı.

  1. 10.06.2019
  2. Güncelleme: 10.06.2019 22:38
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