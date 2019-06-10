Avcı dönemi bugün başlıyor – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Avcı dönemi bugün başlıyor

Avcı dönemi bugün başlıyor

, 3 yıllığına anlaşma sağladığı ile bugün düzenlenecek törende sözleşme imzalayacak. 'ta gerçekleştirilecek imza törenine siyah- beyazlı kulübün başkanı da katılacak.

, 3 yıllığına anlaşma sağladığı ile bugün düzenlenecek törende sözleşme imzalayacak. 'ta gerçekleştirilecek imza törenine siyah- beyazlı kulübün başkanı da katılacak. Saat 15.00'te düzenlenecek imza töreniyle Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen başlayacak.
  1. 10.6.2019
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