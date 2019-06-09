Burak Yılmaz'ın yanına bir forvet daha arayan Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi. ?
Burak Yılmaz'ın yanına bir forvet daha arayan Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi. ?Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve serbest kalan Soldado menajeri tarafından siyah-beyazlı takıma önerildi. Başakşehir'de de Türkiye Ligi'ni tanıyan oyuncularla çalışmayı seven Abdullah Avcı'nın bu teklife vereceği cevap önem kazandı. Siyah-beyazlıların Soldado'ya teklif yapsa bile F.Bahçe'de kazandığını 3'te 1'ini önereceği ve 1+1 yıllık teklif yapacağı gündeme getirildi.
- 9.6.2019
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Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
Toplam 3
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atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
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mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Soldado’yu Beşiktaş’a önerdiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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