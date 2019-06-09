Soldado’yu Beşiktaş’a önerdiler

Burak Yılmaz'ın yanına bir forvet daha arayan Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi. ?Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve serbest kalan Soldado menajeri tarafından siyah-beyazlı takıma önerildi. Başakşehir'de de Türkiye Ligi'ni tanıyan oyuncularla çalışmayı seven Abdullah Avcı'nın bu teklife vereceği cevap önem kazandı. Siyah-beyazlıların Soldado'ya teklif yapsa bile F.Bahçe'de kazandığını 3'te 1'ini önereceği ve 1+1 yıllık teklif yapacağı gündeme getirildi.