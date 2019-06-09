Soldado’yu Beşiktaş’a önerdiler – Fotomaç – 09 Haziran 2019
09 Haziran 2019, Pazar
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’yu ’a önerdiler

Soldado’yu Beşiktaş’a önerdiler

'ın yanına bir forvet daha arayan 'a sürpriz bir teklif geldi. ?

'ın yanına bir forvet daha arayan 'a sürpriz bir teklif geldi. ? ile sözleşmesi biten ve serbest kalan menajeri tarafından siyah-beyazlı takıma önerildi. 'de de Ligi'ni tanıyan oyuncularla çalışmayı seven 'nın bu teklife vereceği cevap önem kazandı. Siyah-beyazlıların Soldado'ya teklif yapsa bile F.Bahçe'de kazandığını 3'te 1'ini önereceği ve 1+1 yıllık teklif yapacağı gündeme getirildi.

  1. 9.6.2019
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